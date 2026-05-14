Mbappé kritiserar Real Madrid och förklarar varför han inte spelade matchen

Ännu en gång har Kylian Mbappé kritiserat Real Madrid efter en match. Den franska stjärnan menar att resan till Cagliari var godkänd av klubben, men att fler spelare i truppen inte heller befann sig i den spanska huvudstaden. Mbappé förklarar också varför han inte spelade matchen mot Real Oviedo och varför han startade på bänken.

Samtidigt som det stormar lite här och var i klubben så var fransmannen tillbaka i– De är inte nöjda. Det är det enda sättet att förklara buropen, säger Mbappé enligt Marca.

Stjärnan menar att resan till Cagliari var godkänd av Real Madrid och han försvarar sig med att fler spelare i truppen inte heller befann sig i den spanska huvudstaden. – Som fotbollsspelare behöver man inte alltid förstå, men man måste acceptera. Jag kan förändra den här situationen, säger Mbappé. Instagrambild som publicerades mitt under matchenMbappé skrev då ’Heja Madrid’ samtidigt som laget redan låg under med 0–2.

Den spanska pressen ställde ingen rak fråga om just den bilden, men fransmannen förklarade varför han inte spelade matchen och varför han startade på bänken mot Real Oviedo. – Jag mår väldigt bra. Jag har inte spelat eftersom jag är den fjärde anfallaren i truppen enligt tränaren. Jag accepterar det och spelar den tid jag får, säger Mbappé.

Tränaren Alvaro Arbeloa kallar det för ’ett missförstånd’ för enligt honom har han aldrig sagt till Mbappé att fransmannen är fjärdevalet





Real Madrid-supporter stoppas från att visa upp plakatUnder 2-0-segern mot Real Oviedo försökte en supporter visa upp ett plakat - men stoppades av säkerhetsvakter.Real Madrid-supporter stoppas från att visa upp plakatReal Madrid är 14 poäng bakom sin antagonist i La Liga-toppen. Klubben åkte dessutom ur Copa Del Rey i ett tidigt stadie, och i Champions League blev det uttåg mot Bayern München i kvartsfinal. I inledningen av hemmamatchen mot Real Oviedo försökte en supporter förmedla ett budskap via ett plakat. På bilderna syntes det hur säkerhetsvakter stoppade det från att ske. - Titta på de här bilderna. De vill visa upp något men får inte av säkerhetsavdelningen. Det här är bilder jag aldrig sett på Santiago Bernabeu, sa TV4:s expert Marcelo Fernandez i sändningen. Real Madrid lyckades vinna matchen med 2-0 efter mål från Gonzalo Garcia och Jude Bellingham. Kylian Mbappé byttes in i slutskedet och buades ut av hemmapubliken.på senare tid, han anklagas bland annat för att ha missat El Clasíco-mötet med Barcelona med flit, efter att ha fått reda på att han inte skulle starta. "Los Blancos" har även andra interna stridigheter. Inte minst det bråk som uppstod mellan Federico Valverde och Aurélien Tchouaméni, där båda stjärnor straffades med att

