McDonald's ger unga rätt förutsättningar i arbetslivet

Företaget är en av Sveriges största ungdomsarbetsgivare och välkomnar varje år tusentals ungdomar in i arbetslivet. Ida Magnusson, ansvarig för restaurangen i Solna, berättar om hur hon själv började arbeta på McDonald's som 16-åring och hur hon har sett många unga växa in i sina roller.

McDonald's erbjuder unga rätt förutsättningar i arbetslivet. Företaget är en av Sveriges största ungdomsarbetsgivare och välkomnar varje år tusentals ungdomar in i arbetslivet. Enligt Ida Magnusson, ansvarig för restaurangen i Solna, sker en stor del av de ungas personliga utveckling i mötet med kollegorna och gästerna.

Hon har själv börjat arbeta på McDonald's som 16-åring och idag är hon ansvarig för restaurangen i Solna och har varit med och rekryterat hundratals unga medarbetare. - De flesta är rätt nervösa och osäkra i början, men efter några månader har mycket hänt. De börjar ta egna initiativ och blir tryggare i sig själva. Det är häftigt att se.

McDonald's i Solna ligger nära ett sjukhus och en kyrkogård, vilket innebär att Ida Magnusson och hennes medarbetare ofta träffar gäster som befinner sig mitt i något svårt. - Du vet aldrig vad personen framför dig har varit med om. Vi har haft gäster som efteråt mejlat oss och berättat att ett vänligt bemötande gjorde stor skillnad för dem den dagen, säger hon och tillägger: - Det är lätt att tänka att man bara serverar mat.

Men när man jobbar här inser man ganska snabbt att det man gör kan påverka någon annan mer än man tror. För Ida Magnusson är det här också en påminnelse om varför det är så viktigt att ge unga rätt förutsättningar när de kommer in i arbetslivet. - Om mina medarbetare känner sig trygga kommer det också märkas i hur de bemöter gästerna.

Därför brukar jag säga att det är bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite. Och det måste vara okej att göra fel. Jag har själv gjort massor av misstag, men det är också så man lär sig. Under sina år på McDonald's har hon sett många unga växa in i sina roller, men en medarbetare har gjort ett extra starkt intryck.

- Hon var väldigt blyg i början och hade svårt att prata med både kollegor och gästerna. Men sedan blev hon allt mer bekväm i sig själv. Varje gång hon fick positiv feedback från en gäst såg jag hur hennes leende bara växte. Med tiden blev hon arbetsledare och började hjälpa nya medarbetare under deras första dagar på jobbet.

- Att få se henne ta de stegen själv var stort. Efter studenten gjorde hon lumpen och sedan hörde hon av sig till mig och berättade att hon hade fått en ledarroll inom militären. Hon sa att stödet och erfarenheterna hon fått här hade hjälpt henne att våga ta sig an den tjänsten. Det värmde verkligen hjärtat att höra.

Sådana minnen stannar kvar. Det är viktigt att arbetsgivare ger unga rätt förutsättningar för att de ska kunna växa och utvecklas i sina roller. McDonald's har en stark tradition av att ge unga rätt förutsättningar och det är något som Ida Magnusson är stolt över. Hon tror att fler arbetsgivare skulle tjäna på att tänka så





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