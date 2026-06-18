McDonald's och TV4 Play Fotboll presenterar Nations League-tävling med biljetter och landslagströjor

Delta i McDonald's och TV4 Plays fotbollstävling där du tipspelar Nations League-matcher för att vinna biljetter och signerade tröjor. Skapa privata ligor och tävla i topplistor fram till juli 2026.

McDonald's och TV4 Play Fotboll lanserar en omfattande fotbolls tävling som kombinerar spännande matchtips med exklusiva priser. Deltagare får möjlighet att tipspela resultat i Nations League -matcher och andra fotbollsevenemang, med chansen att vinna både biljetter till live-matcher och signerade landslagströjor.

Tävlingen är strukturierad så att användare kan lämna in tips för hela gruppspelet direkt från början, och har dessutom möjlighet att ändra sina tips fram till varje matchens avspark. Detta ger en flexibel och engagerande upplevelse där strategiska beslut kan tas hela vägen till slutet. Poängsystemet är enkelt: ett rätt gissat matchutfall, oavsett om det blir hemmavinst, oavgjort eller bortavinst, ger en poäng.

Utöver de individuella insatserna kan deltagare skapa privata ligor där de och vänner kan jämföra sina tippningar i en mer personlig tävling. För de som vill mäta sina färdigheter mot en bredare publik finns det också topplistor som visar alla användares rankning. Dessa topplistor gör det möjligt att följa sin progression och k特别者 för att vinna större priser som signerade objekt eller biljetter.

Bonusfrågor ingår också i tävlingen, men poängen från dessa räknas enbart med i den totala poängsumman för hela tävlingen och inte i de enskilda omgångarna. Tävlingen är öppen fram till den 20 juli 2026, vilket ger långtidigt engagemang för fotbollssupportrar över hela Europa. Kombinationen av TV4 Plays fotbollsbehörighet och McDonald's starka varumärke gör det enkelt för en bred publik att delta, och initiativet främjar dessutom both fotbollskunskap och social interaktion genom de privata ligorna.

Med tydliga regler och en mångfald av priser är detta en tävling som tilltalar både gelegentliga tippare och hängivna fotbollsfans som vill testa sin spådomsgåva med riktiga insatser





fotbollskanal / 🏆 41. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fotboll Tävling Tipspel Nations League TV4 Play Mcdonald's Landslag Biljetter Bonusfrågor

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Svensk-finsk polissamarbete utökar vid gränsen och Mjällby får Premier League-lott i Champions League kvalFrån den 1 juli kan svensk och finländsk polis ingripa på brådskande larm i båda länderna, särskilt i norra gränskommuner. Nytt polisavtal möjliggör direkt ingripande i livshotande situationer utan formell begäran. Samtidigt får Mjällby en tuff men möjlig qualification mot Premier League-lag i Champions League, medan Hammarby möter Anderlecht och Göteborg/Gais får svensk motståndare i Europa/Conference League. Region Skånes onkologiska chefer avgår i protest.

Read more »

McDonald's ger unga rätt förutsättningar i arbetslivetFöretaget är en av Sveriges största ungdomsarbetsgivare och välkomnar varje år tusentals ungdomar in i arbetslivet. Ida Magnusson, ansvarig för restaurangen i Solna, berättar om hur hon själv började arbeta på McDonald's som 16-åring och hur hon har sett många unga växa in i sina roller.

Read more »

Hull City riskerar poängavdrag i Premier League - Premier LeagueHull City tog steget upp till Premier League. Men redan före säsongsstarten riskerar klubben poängavdrag.

Read more »