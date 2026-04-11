McIlroy i ohotad ledning efter magisk avslutning på Masters

Rory McIlroy imponerar i Masters efter en andra runda där han gick 65 slag, vilket gav honom en sex slag stor ledning. Han avslutade med en rad birdies och visade storform.

Rory McIlroy stormade fram till en imponerande ledning i Masters -turneringen efter en andra runda fylld av birdies och en magnifik avslutning. Efter att ha delat ledningen med Sam Burns efter första rundan, visade McIlroy upp sin storhet med en runda på 65 slag, vilket resulterade i en total på 12 under par. Denna prestation gav honom en komfortabel ledning på sex slag inför helgen, vilket är den största ledningen i Masters historia efter två speldagar.

McIlroy, känd för sin förmåga att prestera under press, visade tidigt tecken på dominans med tre raka birdies som inleddes på det andra hålet. Trots några bogeys under mitten av rundan, svarade McIlroy med en otrolig avslutning och landade sex birdies på de sista sju hålen. Hans fokus och förberedelser har varit avgörande för hans framgång. Han har spenderat mycket tid på Augusta National de senaste veckorna, och satsat på att förbättra sitt spel runt greenerna. Denna dedikation har verkligen lönat sig, enligt McIlroy själv, som uttryckte sin glädje och lättnad på presskonferensen. Det är ett bevis på hårt arbete och noggrann förberedelse som nu börjar ge resultat. Han säger att han fokuserat på att förbereda sig bättre än någonsin tidigare, och att allt arbete han lagt ner runt greenerna under de senaste tre veckorna har gett utdelning. \McIlroys dominans på banan har inte bara imponerat på hans konkurrenter utan även hänfört publiken. Jubel och applåder följde honom runt banan när han visade upp sin skicklighet. Denna reaktion speglar den respekt och beundran McIlroy åtnjuter bland golfentusiaster. Hans fokus ligger nu på att behålla sitt momentum och kontrollera sin prestation. Han medger att det är svårt att undvika att följa resultattavlan, men han vet att han har en ledning, vilket gör att han kan fokusera på sitt eget spel istället för att ständigt bevaka konkurrenterna. Han betonar vikten av att hålla fokus på sig själv och att fortsätta spela sitt spel. Det är en strategi som verkar vara effektiv, givet hans nuvarande position i turneringen. Att vinna Masters skulle inte bara vara en personlig triumf för McIlroy utan också en milstolpe i golfhistorien. \Om McIlroy vinner igen, skulle han ansluta sig till en exklusiv grupp av golflegender som Jack Nicklaus, Nick Faldo och Tiger Woods, som alla har vunnit Masters flera gånger i rad. Det är en ära som bara de största golfspelarna har lyckats uppnå. Senast detta skedde var när Tiger Woods vann 2002 och 2003. Woods har totalt fem Masters-titlar, medan Nicklaus har sex. Konkurrenterna har hamnat långt efter. Medan andra spelare, inklusive spelare som ligger på par och Alex Norén på fyra över par, kämpar för att återta mark, har McIlroy tagit kommando över turneringen och satt en hög standard för alla andra att matcha. Hans imponerande prestation hittills gör honom till en favorit för att kamma hem segern, men han vet också att han måste hålla fokus och fortsätta spela sitt bästa golfspel. Det är ett lopp som inte är över förrän det är över, men McIlroys position är utan tvekan stark





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Efter att ha supit bort karriären värvas han som spionIB-affären och alkoholism i Gunnar Ardelius nya roman.

Åberg Tappade Luft i The Masters – Sju Slag Från Ledning Efter Första RundaLudvig Åberg inledde starkt i The Masters, men en svag avslutning på första rundan innebär att han nu är sju slag efter ledarna. Hårda greener och en dubbelbogey på nionde hålet bidrog till svårigheterna. Alexander Norén hade en tuff dag och ligger tio slag efter.

Ilskan efter Tigers sms – mitt i nattenEn viktig person saknades när Rory McIlroy höll sin Mastersmiddag tidigare i veckan: Tiger Woods. Nu framkommer detaljer om stjärnornas vänskap – och det som satt relationen på prov. – Jag får säga åt honom att lugna sig ibland, säger McIlroy enligt en ny bok.

Åberg klättrar efter tuff start – McIlroy i ledning på US MastersLudvig Åberg visade styrka efter en sämre första runda och spelade två under par på andra dagen av US Masters. Rory McIlroy leder tävlingen, medan Alex Norén kämpar för att klara kvalgränsen.

Ludvig Åberg imponerar på Masters med mäktigt slagLudvig Åberg stod för ett imponerande slag på sista hålet under fredagen på Masters, vilket gav honom en boost. Trots en tuff torsdag klättrade han uppåt på resultattavlan och är nu sju slag efter ledaren Rory McIlroy.

McIlroy i ohotad ledning på Masters: ”Känns lättare nu”Rory McIlroy dominerar Masters-tävlingen och leder med sex slag efter två imponerande rundor. Med enastående spel och strategiskt tänkande har han skapat en historisk ledning. Trots ledningen är han medveten om utmaningarna som återstår.

