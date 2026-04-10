McIlroy i ohotad ledning på Masters: ”Känns lättare nu”

Rory McIlroy dominerar Masters-tävlingen och leder med sex slag efter två imponerande rundor. Med enastående spel och strategiskt tänkande har han skapat en historisk ledning. Trots ledningen är han medveten om utmaningarna som återstår.

Han uttryckte det redan på presskonferensen innan tävling en, att det kändes lättare nu. Hans dominans på Augusta National har varit makalös, nästan utan motstycke i modern tid. Efter en inledande runda på 67 slag på torsdagen, följde han upp med en imponerande 65-runda på fredagen. Detta resulterade i en total score på 12 under par efter 36 spelade hål. Hela sex av hans åtta birdies under fredagens spel kom på de sista åtta hålen, och en av dessa var ett spektakulärt chip-in på det 17:e hålet.

Hans prestation har inte bara imponerat på åskådarna utan också satt ett nytt rekord i ledning inför helgens spel. \McIlroy kommenterade efteråt att chip-in var en ren bonus. Han förklarade sin strategi med att han alltid trott på tålamod och smarta beslut på den utmanande banan. Han menar att det är nyckeln till att bli belönad med en rad birdies. Med en ledning på sex slag, den största ledningen någonsin halvvägs in i en Masters-tävling, överträffade han alla förväntningar. Han medgav att han aldrig hade kunnat förutse en sådan stor ledning när han stod på det 12:e hålet och var ett under par för dagen. Sam Burns och Patrick Reed ligger för närvarande på en delad andraplats, sex slag bakom McIlroy. Historiskt sett är det bara tre spelare som har lyckats vinna Masters två år i rad: Jack Nicklaus (1965–66), Nick Faldo (1989–90) och Tiger Woods (2001–02). Detta historiska perspektiv sätter McIlroys prestation i ett ännu mer anmärkningsvärt ljus.\Trots den massiva ledningen är McIlroy väl medveten om de utmaningar som återstår. Han betonade att allt kan hända på Augusta National, både positiva och negativa händelser. Han underströk vikten av att vara mentalt förberedd och att nollställa sitt fokus inför varje ny dag. Han ser lördagens runda som en ny början, en chans att starta om från noll. Hans fokus ligger på att bibehålla lugnet och fortsätta spela smart golf. Pressen kommer nu att vara stor, men hans förmåga att hantera den och spela sitt eget spel kommer att vara avgörande för hans chanser att säkra titeln. Hans nuvarande ledning är imponerande, men vägen till seger är lång och fylld av utmaningar. Hans erfarenhet och mentala styrka kommer att sättas på prov under de kommande rundorna. Allt kan hända i golf, och McIlroys förmåga att hantera den oförutsägbarheten kommer att vara en nyckelfaktor i hans jakt på en grön kavaj





