McIlroy i ohotad ledning på US Masters efter magnifik uppvisning

Rory McIlroy visade upp enastående golfspel i US Masters och tog ledningen med en imponerande marginal. Under den sena fredagskvällen, när skuggorna började bli långa och vinden låg stilla, visade den nordirländska stjärnan upp sin exceptionella förmåga på Augusta National . Trots den tuffa utmaningen som banan erbjuder, fick McIlroy golf att se ut som en enkel lek, medan han avancerade i toppen av ledartavlan.

\McIlroy delade först ledningen med Patrick Reed på –6, men efter en birdie på det 12:e hålet i den berömda ”Amen Corner”, fortsatte han att prestera. En ny birdie på hål 13 följdes av ett par på hål 14, innan han avslutade med fyra raka birdies. Flera av puttarna var korta, men även när han stötte på problem på hål 17 lyckades han med en birdie, där han sänkte en lång chip vilket drog ner kvällens största applåder från den hänförda publiken. Hans prestation var inget annat än en mästares uppvisning. Dagen avslutades med 65 slag och –12 totalt, vilket gav honom en sex slags ledning över de närmaste konkurrenterna, amerikanerna Sam Burns och Patrick Reed. Trots att ett stort antal världsstjärnor låg bakom, med tre spelare på –5 och sex på –4, kommer de att möta en betydande utmaning om de ska lyckas minska avståndet till McIlroy under tävlingens andra halva. McIlroy själv betonar vikten av att bibehålla fokus och fortsätta spela bra, och han tar ingenting för givet. Han beskriver banan som en plats där spelare kan komma in i ett flow och göra eagles, vilket skapar en spännande atmosfär.\McIlroys fokus på att fortsätta prestera är väl motiverat. År efter år jagade han en Masters-seger utan att lyckas, trots flera lovande lägen. Förra året uppnådde han äntligen triumfen som fullbordade hans ”career grand slam”, det vill säga segrar i alla fyra major-tävlingar. Nu har 36-åringen chansen att skriva historia igen och bli den fjärde spelaren att vinna två år i rad på Augusta. Jack Nicklaus var den första att lyckas med detta (1965 och 1966), följt av Nick Faldo (1989 och 1990) och Tiger Woods (2001 och 2002). Ledarbollen med Rory McIlroy och Sam Burns kommer att slå ut klockan 20:50 på lördagskvällen, svensk tid. Ludvig Åberg och världsettan Scottie Scheffler delar 24:e plats och startar klockan 18:16. Alex Norén, som klarade kvalgränsen med nöd och näppe, går ut i första boll klockan 15:31





