Medclair lanserar ny generation av lustgasdestruktionsteknik för expansion i USA

Medclair har utvecklat en ny, mer kompakt och energieffektiv generation av sitt system för destruktion av lustgas. Tekniken ska underlätta expansion på den amerikanska tandvårdsmarknaden och möjliggör en övergång till en mer förutsägbar affärsmodell med rekurringa intäkter.

Medclair har taget sin teknik för destruktion av lustgas till en ny generation. Den tidigare systemen spreds över hela världen och används på 150 sjukhus i över 20 länder.

Den nya generationen är mer kompakt, snabbare att starta och mer energieffektiv, vilket gör den mer flexibel och lämplig för en större mängd vårdmiljöer. Enligt vd Jonas Lundh är steget lika stort som att gå från bensinbil till elbil inom bilindustrin. Det minskade fotavtrycket är särskilt viktigt för expansionen på den amerikanska marknaden, särskilt inom tandvården där det är många små behandlingsrum.

Medclair bedömer sin globala marknadspotential till cirka 17 miljarder kronor, där mindre vårdmiljöer och den amerikanska tandvården är viktiga tillväxtsegement. I USA använder 160 000 tandläkare lustgas. Den nya tekniken underlättar för dem att implementera systemen. Den nya generationen möjliggör också en mer förutsägbar affärsmodell med löpande support, service och tilläggstjänster, vilket ger stabilare intäkter och starkare kundrelationer.

Försäljningsmodellen ändras också; efter att ha använt distributörer satsar bolaget nu på direktförsäljning i Norden, England, Frankrike, Tyskland och på sikt i USA. Lustgas används globalt för smärtlindring, i Sverige främst vid förlossningar och i Frankrike inom hemsjukvård. Metoden har få biverkningar, enkel dosering och inga kvardröjande effekter, vilket gör patienterna klara för hemresa snabbare. Industrin använder lustgas i halvledartillverkning, livsmedelsproduktion och medicinframställning.

Den har dock nackdelar: den är en arbetsmiljörisk vid konstant exponering (neurologiska skador) och är en kraftfull växthusgas där ett kilo motsvarar 300 kilo koldioxid. Medclairs nya system för destruction är lönsamt per ton koldioxidekvivalent och blir allt mer efterfrågat på grund av ökade hållbarhetskrav. Produkterna har lång livslängd och är kostnadseffektiva





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Medclair Lustgas Destruktion Växthusgaser Hållbarhet Tandvård

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