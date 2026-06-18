Medclair lanserar ny lustgasteknik för att erövra tandvård på internationella marknader

Medclair har introducerat en ny generation av system för att samla in och förstöra lustgas, vilket öppnar för expansion inom tandvård och andra mindre vårdmiljöer. Tekniken, som konverterar lustgas till syre och kväve, är mer kompakt, energieffektiv och lättare att installera, särskilt i de små behandlingsrum som är typiska för amerikanska tandläkare. Företaget, som redan använts på 150 sjukhus i över 20 länder, siktar nu på en global marknad värderad till 17 miljarder kronor. Samtidigt bygger Medclair om sin försäljningsmodell för att åstadkomma mer stabila intäkter genom tjänster och egen försäljning i strategiska europeiska marknader. Lösningen svarar också mot ett växande globale krav på att minska lustgasutsläpp, då gasen är en extremt stark växthusgas med höga arbetsmiljörisker.

Medclair har utvecklat en ny generation av system för att hantera och destruera lustgas, en teknik som omvandlar gasen till syre och kväve. Företaget, grundat 2013, har tidigare implementerat sin lösning på 150 sjukhus i över 20 länder.

Den nya generationen är mer kompakt, snabbare att starta och mer energieffektiv, vilket ökar flexibiliteten och möjliggör användning i fler vårdmiljöer, särskilt i tandvården. VD Jonas Lundh jämför tekniska framsteget med övergången från bensin till el i bilindustrin. Medclair siktar nu på den amerikanska marknaden, där 160 000 tandläkare använder lustgas men har mindre behandlingsrum. Bolaget bedömer sin globala marknadspotential till 17 miljarder kronor, med viktiga tillväxtsegment i mindre vårdmiljörer och den amerikanska tandvårdssektorn.

Den nya tekniken underlättar också en förutsägbara affärsmodell med löpande support och tjänster, vilket ger stabilare intäkter. Samtidigt bygger Medclair om sin försäljning från distributörer till egen försäljning iNordiska länder, England, Frankrike, Tyskland och framtida USA. Lustgas används världen över för smärtlindring, särskilt vid förlossningar i Sverige och i barn- och hemsjukvård i Frankrike. Den har få biverkningar och ingen kvardröjande effekt, vilket gör att patienter snabbt kan skickas hem.

Industrin använder lustgas i halvledartillverkning, livsmedel och medicin. Trots användbarheten utgör lustgas en arbetsmiljörisk vid långvarig exponering, och är en kraftfull växthusgas där ett kilo motsvarar 300 kilo koldioxid. Medclairs destruktionsteknik minskar detta klimatavtryck och blir allt mer efterfrågad på grund av hållbarhetskrav. Produkterna har lång livslängd och är kostnadseffektiva per ton koldioxid som de tar bort, enlighet Lundh





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Lustgas Medclair Tandvård Hållbarhet Klimatpåverkan

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