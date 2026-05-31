Medclair tar lustgastekniken till ny nivå med kompakt system och fokus på amerikansk tandvård

Det svenska hälso- och miljöteknikföretaget Medclair har utvecklat en ny generation av sina system för att destruera lustgas. Tekniken är mer kompakt, snabbare och energieffektivare, vilket öppnar för användning i mindre vårdmiljöer som tandvård och skapar förutsägbara intäkter. Företaget satsar nu direkt på den amerikanska marknaden med en global potential på 17 miljarder kronor.

Medclair har genomfört ett betydande tekniksprång med lanseringen av en ny generation av sina system för destruktion av lustgas. Den nya generationen är mer kompakt, snabbare att starta och mer energieffektiv, vilket gör tekniken betydligt mer flexibel och möjlig att implementera i en bredare uppsättning vård miljö er, inklusive mindre kliniker och tandvård sverksamheter.

Företaget, som startade 2013, har tidigare etablerat sin teknik på ca 150 sjukhus i över 20 länder. Nu satsar man specifikt på den amerikanska marknaden, med ett initialt fokus på tandvården där drygt 160 000 tandläkare använder lustgas men har mycket begränsade behandlingsutrymmen jämfört med svenska kollegor. Potentialen för den globala marknaden bedöms till cirka 17 miljarder kronor.

Parallellt med den tekniska utvecklingen omfördelar Medclair sin försäljningsmodell från att i större del ha använt distributörer till att bygga upp en direkt försäljning på sina fokusmarknader i Norden, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och på sikt även USA. Det nya systemet underlättar också en mer förutsägbar affärsmodell med ökad andel återkommande intäkter från support, service och tilläggstjänster.

Lustgas, som används världen över för smärtlindring särskilt vid förlossningar och inom barn- och hemsjukvård, har fördelar som få biverkningar och att patienter snabbt kan skickas hem. Dessutom används den inom industriell tillverkning av halvledare, livsmedel och medicin. Trots dessa fördelar utgör lustgas en betydande arbetsmiljörisk vid långvarig exponering och har dessutom ett extremt högt växthusgassiffra där ett kilo motsvarar cirka 300 kilo koldioxidekvivalenter.

Medclairs affärsfalls grund ligger i att deras kostnadseffektiva destruktionsteknik tar bort dessa utsläpp per ton koldioxidekvivalenter och svarar mot ett ökat kundintresse för hållbara lösningar





