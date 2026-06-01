Medclair tar ny teknisk generation av lustgasdestruktion till USA med fokus på tandvård

Medclair har utvecklat en ny kompakt generation av system för att samla in och destruera lustgas, vilket öppnar för expansion på den amerikanska marknaden och särskilt within tandvården. Tekniken omvandlar lustgas till syre och kväve, eliminerar klimatpåverkan och möjliggör ett skifte mot en mer förutsägbar affärsmodell med återkommande intäkter.

Medclair , ett svenskt hälso- och miljöteknikföretag, har utvecklat ett avancerat system för att hantera och destruera lustgasutsläpp. Enligt vd Jonas Lundh är det en enkel lösning som både samlar in lustgasen och omvandlar den till syre och kväve, vilket eliminerar dess negativa klimatpåverkan.

Sedan starten 2013 har tekniken spridits globalt och används nu på 150 sjukhus i över 20 länder. Företaget har tagit en teknisk språng med en ny generation system som är mer kompakt, snabbare att starta och mer energieffektiv, vilket ökar flexibiliteten och möjligheterna att implementera tekniken i fler vårdmiljöer. Lundh jämför teknikframsteget med övergången från bensin till el i bilindustrin.

Den mest betydelsefulla förbättringen är nog att systemet blivit mindre skrymmande, vilket är avgörande för expansion på den amerikanska marknaden, särskilt inom tandvården. Medclair bedömer sin globala marknadspotential till cirka 17 miljarder kronor, där mindre vårdmiljöer och den amerikanska tandvårdssektorn utgör viktiga tillväxtmöjligheter. I USA använder 160 000 tandläkare lustgas, men de har mycket mindre behandlingsrum än i Sverige, vilket gör den nya, mer kompakta tekniken idealisk.

Utöker geografisk expansion förväntas den nya generationen också skapa en mer förutsägbar affärsmodell genom möjligheten att successivt öka andelen återkommande intäkter från support, service och tilläggstjänster. För att understryka detta reformerar Medclair sin försäljningsmodell. Efter tidigare ha förlitat sig på distributörer i flera länder satsar bolaget nu på egen försäljning på fokusmarknader i Norden, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och på sikt även i USA.

Lustgas används världen över för smärtlindring inom sjukvården, till exempel vid förlossningar i Sverige och inom barn- och hemsjukvård i Frankrike. Metoden har få biverkningar, är enkel att dosera och ger inga kvardröjande effekter, vilket gör att patienter snabbt kan skickas hem. I industrin används lustgas i tillverkning av halvledare, livsmedel och läkemedel. Trots användbarheten utgör lustgas en arbetsmiljörisk vid långvarig exponering, vilket kan leda till neurologiska skador.

Dessutom är det en kraftfull växthusgas med en global uppväxningseffekt motsvarande 300 kilo koldioxid per kilo lustgas. För Lundh är det därför uppenbart att bolagets teknik för att destruera lustgas har en lysande framtid, särskilt med ökade krav på hållbarhet. Produkterna har en lång livslängd och är kostnadseffektiva per ton koldioxidekvivalenter de tar bort, och kundernas intresse ökar stadigt





