Medclair har utvecklat en ny generation av system för att hantera lustgasutsläpp, som är mer kompakt, snabbare att starta och mer energieffektiv än tidigare. Företaget siktar nu på den amerikanska marknaden och har förändrat sin försäljningsmodell.

Medclair tar tekniken till en ny nivå med sin nya generation av system för att hantera lustgasutsläpp. Företaget har sedan starten 2013 arbetat med att utveckla en teknik som både samlar in lustgasen och destruerar den genom att omvandla den till syre och kväve.

Den nya generationens system är mer kompakt, snabbare att starta och mer energieffektiv än tidigare, vilket gör tekniken mer flexibel och möjlig att implementera i fler typer av vårdmiljöer. Medclair siktar nu på den amerikanska marknaden, med fokus på tandvården, där 160 000 tandläkare använder lustgas. Men de har mycket mindre behandlingsrum än sina svenska kollegor, vilket gör det svårt för Medclair att nå dem.

Med den nya tekniken kan Medclair nå amerikanska tandläkare och även bana väg för en mer förutsägbar affärsmodell. Utöver den rent geografiska expansionen förväntas den nya tekniken även generera mer stabila intäkter över tid och stärka relationen med kunderna. Medclair har också förändrat sin försäljningsmodell och satsar nu på egen försäljning på sina fokusmarknader i Norden, England, Frankrike och Tyskland, och på sikt även i USA. Lustgas används för smärtlindring inom sjukvården över hela världen, men kommer med ett pris.

Den utgör en arbetsmiljörisk och har lågt betyg när det kommer till klimat- och miljöpåverkan. För Jonas Lundh är det tydligt att bolagets nya generation av system för att destruera lustgas har framtiden för sig, inte minst i takt med att hållbarhetskraven ökar





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Medclair Lustgas Teknik Innovation Hållbarhet

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