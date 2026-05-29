Medclair tar tekniksprång inom lustgashantering - siktar på USA

Medclair lanserar en ny generation system som samlar in och destruerar lustgas. Tekniken är mer kompakt, energieffektiv och snabbare, vilket öppnar för den amerikanska tandvårdsmarknaden. Bolaget byter även försäljningsmodell till egen försäljning i flera länder.

Medclair har tagit ett tekniksprång inom hantering av lustgasutsläpp. Företagets nya generation av system är mer kompakt, snabbare att starta och betydligt mer energieffektivt än tidigare versioner.

Detta gör tekniken mer flexibel och möjlig att implementera i fler typer av vårdmiljöer, från stora sjukhus till mindre tandläkarmottagningar. Jonas Lundh, vd för Medclair, beskriver utvecklingen som ett stort steg framåt: Om man jämför med bilindustrin är det som att gå från bensin till el. Den nya tekniken samlar in och destruerar lustgas genom att omvandla den till syre och kväve, vilket minskar både arbetsmiljörisker och klimatpåverkan.

Medclair har redan spridit sina system till 150 sjukhus i över 20 länder, men med den nya generationen siktar bolaget nu på den amerikanska marknaden, särskilt inom tandvården. I USA använder 160 000 tandläkare lustgas, men deras behandlingsrum är ofta mindre än i Sverige. Den kompakta utformningen av det nya systemet gör det möjligt att nå denna sektor på ett helt nytt sätt. Total marknadspotential bedöms till cirka 17 miljarder kronor globalt, med mindre vårdmiljöer och amerikansk tandvård som nyckelsegment.

Parallellt med teknikutvecklingen förändrar Medclair även sin försäljningsmodell: från distributörer till egen försäljning i fokusländer som Norden, England, Frankrike och Tyskland, och på sikt även i USA. Lustgas används för smärtlindring inom sjukvården över hela världen, med olika inriktning per land. I Sverige är det främst vid förlossningar, medan Frankrike använder det i barn- och hemsjukvård. Inom industrin förekommer lustgas i halvledartillverkning, livsmedelsproduktion och medicinframställning.

Men lustgas har nackdelar: den är en arbetsmiljörisk vid konstant exponering och en stark växthusgas - ett kilo lustgas motsvarar 300 kilo koldioxid. Medclairs system bidrar till att minska dessa utsläpp och möter en växande efterfrågan på hållbarhetslösningar. Den nya tekniken innebär också bättre möjligheter till återkommande intäkter genom support, service och tilläggstjänster, vilket stärker kundrelationerna och skapar stabilare intäkter över tid.

Med hållbarhetskraven i fokus ser Jonas Lundh en ljus framtid för företagets produkter, som är kostnadseffektiva per ton koldioxidekvivalenter





