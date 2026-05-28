Medclair har utvecklat en ny generation av system för att destruera lustgas. Det nya systemet är mer kompakt, snabbare att starta och mer energieffektiv än tidigare. Medclair siktar på att expandera till USA med fokus på tandvården och har förändrat sin försäljningsmodell.

Medclair tar tekniksprång och siktar på den amerikanska marknaden. Företagets nya system för att destruera lustgas är mer kompakt, snabbare att starta och mer energieffektiv än tidigare.

Det nya systemet ger goda möjligheter att successivt öka andelen återkommande intäkter genom löpande support, service och tilläggstjänster. Detta genererar mer stabila intäkter över tid och stärker relationen med kunderna. Medclair har en global marknadspotential på omkring 17 miljarder kronor och siktar på att expandera till USA med fokus på tandvården. I USA använder 160 000 tandläkare lustgas men de har mycket mindre behandlingsrum än sina svenska kollegor.

Vår nya teknik gör det betydligt enklare för oss att nå amerikanska tandläkare. Utöver den rent geografiska expansionen förväntas den nya tekniken även bana väg för en mer förutsägbar affärsmodell. Medclair har även förändrat sin försäljningsmodell och satsar nu på egen försäljning på sina fokusmarknader i Norden, England, Frankrike och Tyskland, och på sikt även i USA. Lustgas används för smärtlindring inom sjukvården över hela världen och har väldigt få biverkningar, är enkel att dosera och har inga kvardröjande effekter.

Men lustgas kommer med ett pris, bland annat kan den utgöra en arbetsmiljörisk och är en växthusgas med väldigt hög utväxling. Medclair tror att deras nya generation av system för att destruera lustgas har framtiden för sig, inte minst i takt med att hållbarhetskraven ökar. Våra produkter har lång livslängd och är väldigt kostnadseffektiva per ton koldioxidekvivalenter som de tar bort. Glädjande nog ser vi att det är något som kunderna efterfrågar alltmer





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Medclair Lustgas Tekniksprång Amerikansk Marknad Tandvården Hållbarhet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Medclair tar tekniken till en ny nivåMedclair har utvecklat en teknik som samlar in och destruerar lustgasutsläpp. Den nya generationen av system är mer kompakt, snabbare att starta och mer energieffektiv än tidigare. Företaget siktar nu på den amerikanska marknaden med fokus på tandvården.

Read more »

Fotboll: Graham Potter bemöter kritiken från West Ham: ”Det är vad det är”Graham Potter tog över det svenska landslaget efter att ha fått sparken från West Ham i höstas. Därifrån riktas det kritik. – Det är vad det är och man får gå vidare, säger Potter till SVT Sport på dagens presskonferens.

Read more »

Medclair tar tekniksprång för lustgasinsamling - siktar på USAMedclair har utvecklat en ny generation av system för att samla in och destruera lustgas från vårdmiljöer. Tekniken är mer kompakt, snabbare och energieffektiv, vilket möjliggör expansion till tandvården i USA. Bolaget siktar på en global marknad värd 17 miljarder kronor och övergår till egen försäljning i flera länder.

Read more »

Medclair tar tekniken till en ny nivåFöretaget har utvecklat en teknik som samlar in och destruerar lustgasutsläpp, och nu har de tagit tekniken till en helt ny nivå med en mer kompakt och energieffektiv lösning.

Read more »