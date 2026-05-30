Medclairs nya teknik för att destruera lustgas

Medclairs nya generation av system för att destruera lustgas har tagit tekniken till en helt ny nivå. Den nya tekniken är mer flexibel och möjlig att implementera i fler typer av vårdmiljöer. Medclair siktar nu på den amerikanska marknaden med fokus på tandvården.

Medclair s nya teknik för att destruera lustgas har tagit tekniken till en helt ny nivå. Den nya generationens system är mer kompakt, snabbare att starta och mer energieffektiv än tidigare.

Detta gör tekniken mer flexibel och möjlig att implementera i fler typer av vårdmiljöer. Medclair siktar nu på den amerikanska marknaden med fokus på tandvården, där lustgas används för smärtlindring. Den nya tekniken ger goda möjligheter att successivt öka andelen återkommande intäkter genom löpande support, service och tilläggstjänster. Medclair förändrar också sin försäljningsmodell och satsar på egen försäljning på sina fokusmarknader.

Lustgas används för smärtlindring inom sjukvården över hela världen, men den kommer med ett pris, bland annat kan den utgöra en arbetsmiljörisk och har en hög utväxling av växthusgas





