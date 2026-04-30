Medicinska förhoppningar och hälsoekonomiskt ansvar – en kritisk granskning av Leqembi-debatten

NT-rådets tillförordnade ordförande Mårten Lindström kritiserar förenklingar i debatten kring läkemedlet Leqembi, och varnar för att medicinska förhoppningar blandas ihop med hälsoekonomiskt ansvar. Han lyfter fram att information om godkännande, effekt och risker ofta presenteras på ett missvisande sätt.

Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i NT-rådet, framhåller att medicinska förhoppningar riskerar att blandas ihop med hälsoekonomi skt ansvar i debatten kring det nya läkemedlet Leqembi . En genomgång av rapporteringen visar på en tendens till förenklingar som kan leda till missförstånd hos både patienter och beslutsfattare.

Ett exempel är påståendet att läkemedlet är godkänt i 53 länder, vilket presenteras som om det automatiskt innebar bred användning och offentlig finansiering. Detta är dock inte fallet. Ett godkännande för marknadsföring är inte detsamma som att läkemedlet faktiskt används i klinisk praxis, och för närvarande finns det inga EU-länder som fullt ut finansierar Leqembi inom ramen för den offentliga vården. Att utelämna denna viktiga distinktion skapar en felaktig bild av hur långt införandet av läkemedlet har kommit.

Beskrivningen av Leqembi’s effekt är också bristfällig i nyanser. Läkemedlet framställs ofta som ett genombrott, men den kliniska nyttan är i själva verket begränsad. Studier visar en statistiskt säkerställd effekt, men den innebär endast en måttlig bromsning av sjukdomsförloppet. För många patienter kommer detta inte att resultera i någon dramatisk förbättring av deras vardag, samtidigt som behandlingen kräver betydande resurser från vården.

Till exempel krävs det upp till fem magnetresonanstomografier (MR) per patient och halvår, vilket medför höga kostnader och riskerar att tränga undan andra viktiga vårdinsatser. Dessutom tonas riskerna med behandlingen ned. Leqembi kan orsaka biverkningar i form av mikroblödningar i hjärnan, vilket kräver noggrann patientselektion och tät uppföljning. Det är alltså inte en behandling som kan införas utan vidare.

En försiktig hållning i frågan, som motiveras av hälsoekonomiska överväganden, beskrivs av vissa debattörer som ett ”pinsamt svek”. NT-rådet har granskat kostnadseffektiviteten av Leqembi och kommit fram till att det finns prisnivåer vid vilka behandlingen kan anses vara rimlig i förhållande till dess nytta. Dessa prisnivåer är dock betydligt lägre än de som läkemedelsföretaget har begärt, vilket indikerar att även dessa utvärderingar bedömer behandlingens effekt som begränsad.

Det finns alltså en samstämmighet mellan NT-rådet och flera av de debattörer som har publicerat liknande analyser kring bedömningen av läkemedlets effekt, vilket står i kontrast till vad som antyds i vissa debattartiklar. NT-rådet har fört förhandlingar med läkemedelsföretaget i syfte att komma överens om ett acceptabelt pris. Att dessa förhandlingar inte har lett till en överenskommelse tyder på att det pris som företaget har erbjudit inte motsvarar den begränsade effekt som läkemedlet verkar ha.

Ansvaret för detta ligger därför hos företaget, vilket borde ha varit huvudfokus i debatten. Bristen på transparens i processen och NT-rådets beslut beror på att företaget har krävt att det erbjudna priset hålls hemligt. För att debatten ska vara meningsfull måste den utgå från en korrekt beskrivning av läget, annars riskerar vi att fatta beslut baserade på ofullständig eller selektiv information





