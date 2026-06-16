Mehdi Taremi kritiserar Fifa och resor efter Irans VM-premiär

Efter 2-2-draw mot Nya Zeeland uttrycker Irans stjärna Mehdi Taremi frustration över resor, trötthet och brist på Fifa-stöd under VM i USA. Laget tvingas lämna Los Angeles direkt på grund av politiska restriktioner.

Efter en 2-2-draw mot Nya Zeeland i VM-premiären i Los Angeles, critiserar Mehdi Taremi de förutsättningar som det iranska landslaget har fått. Under en presskonferens tillsammans med Mohammad Mohebi uttrycker han frustrationen över resplanerna och brist på support från Fifa .

Laget har sin bas i mexikanska Tijuana men får på grund av politiska spänningar mellan USA och Iran endast resa in till USA för matcherna och måste återvända direkt efter. Taremi säger att de blev trötta efter resan och att de inte fick träna på plats i Los Angeles som planerat. Han påstår att Fifa bör göra mer för att underlätta för laget.

Bristen på medieavdelning, förbundsordförande och annan viktig personal gör att tränaren måste hantera media, vilket Taremi kallar för en katastrof. Han berör också de bredare problemen laget har haft de senaste två månaderna och säger att spelarna bara vill ha fred. Till Fifas president Gianni Infantino säger Taremi att de har ställt samma frågor och att Infantino vill hjälpa men att det finns andra hinder. Taremi betonar att de är fotbollsspelare och inte politiker.

Andra lagkamrater undviker att kommentera och Saman Ghoddos säger att det är något de inte kan kontrollera





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Iran VM Mehdi Taremi Fifa Fotboll Presskonferens

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