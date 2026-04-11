Melania Trump distanserar sig från Epstein och möts av kritik från offer

Melania Trumps uttalande om Jeffrey Epstein har mötts av kritik. Hon förnekar kopplingar, men offer ifrågasätter hennes agerande och anklagar henne för att flytta ansvar.

Melania Trump har tagit kraftiga steg för att distansera sig från sin koppling till Jeffrey Epstein , och beskriver rapporteringen om deras eventuella relation som lögner. Denna handling kommer i kölvattnet av publiceringen av Epstein-filer, som bland annat inkluderar e-postmeddelanden mellan Epsteins medhjälpare Ghislaine Maxwell och Melania Trump . Bilder har också dykt upp som visar Melania Trump och Donald Trump tillsammans med den dömde pedofilmiljardären.

Denna situation har skapat en våg av reaktioner, kritik och spekulationer kring den tidigare första damens motiv och Vita husets respons. Det är viktigt att notera att Epstein avled i fängelse år 2019 under en utredning om omfattande människohandel och sexuella övergrepp mot minderåriga.\I ett uttalande under en presskonferens sa Melania Trump att hon ville att Epsteins offer skulle få vittna i kongressen, vilket nu planeras enligt rapporter. Hon betonade också att det var dags för kongressen att agera, och antydde att Epstein inte var ensam i sina kriminella handlingar. Detta uttalande har dock mötts av kritik från flera av Epsteins offer. De anklagar Melania för att försöka flytta över ansvaret från myndigheterna till dem. Marina Lacerda, ett av offren, uttryckte i en video sin frustration över att behöva återberätta sin historia för kongressen utan att se konkreta åtgärder vidtas. Lisa Phillips, ett annat offer, efterfrågade att Melania Trump skulle bidra till att driva utredningen framåt. Vita huset, enligt rapporter, ska ha blivit chockat av Melanias utspel, särskilt då maken Donald Trump inte ska ha blivit förvarnad. Tjänstemän sägs nu förbereda sig på potentiella konsekvenser, inklusive en förnyad uppmärksamhet kring Epstein-utredningen i media. Det spekuleras i om detta utspel är ett sätt att avleda uppmärksamhet eller ett genuint försök att stödja offren.\Denna situation belyser komplexiteten i att hantera kontroversiella ämnen i offentligheten. Melania Trumps uttalande har väckt frågor om hennes avsikter och om Vita husets förmåga att hantera en sådan här situation. Det är tydligt att de berörda parterna har olika perspektiv på händelserna. Offren kräver konkret handling och rättvisa, medan Melania Trump försöker distansera sig från Epstein. Frågan är nu om detta uttalande leder till några verkliga åtgärder, eller om det bara är ett försök att hantera en svår PR-situation. Det är också viktigt att notera att Melania Trump i sitt uttalande förnekade att Epstein introducerat henne och Donald Trump. Utvecklingen av denna situation kommer att vara noggrant bevakad och det blir intressant att se vilka konsekvenser detta får för alla inblandade





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nyhetsöversikt: Melania Trump om Epstein, Straffreform, Förhandlingar med Libanon och Flera DödsfallEn sammanfattning av de senaste nyheterna, inklusive Melania Trumps uttalande om Epstein-anklagelserna, regeringens nya straffreform, planerade förhandlingar mellan Israel och Libanon, samt dödsfall och rättsfall.

Read more »

Melania Trump avfärdar Epstein-anklagelser, förhandlingar mellan Israel och Libanon, och fler nyheterMelania Trump förnekar kopplingar till Jeffrey Epstein. Israel förbereder förhandlingar med Libanon. En man begärs häktad för dubbelmord, en journalist har avlidit och en man har skadats efter bråk i Göteborg.

Read more »

Melania Trump förnekar kopplingar till Jeffrey Epstein och uppmanar till utfrågningI ett oväntat uttalande förnekar Melania Trump anklagelser om att ha haft en relation med Jeffrey Epstein och uppmanar till en offentlig utfrågning i kongressen för att klargöra sanningen.

Read more »

Melania Trump förnekar kopplingar till Jeffrey Epstein och uppmanar till offentlig utfrågningI ett oväntat uttalande avvisade Melania Trump anklagelser om kopplingar till Jeffrey Epstein och uppmanade kongressen att hålla en offentlig utfrågning för att låta Epsteins offer vittna. Hon betonade att anklagelserna var lögner och försökte distansera sig från kontroversen.

Read more »

Melania Trump förnekar Epstein-ryktenaMelania Trump förnekar kopplingen till Jeffrey Epstein. På en pressträff i Vita huset säger hon att anklagelserna skadat hennes rykte. – Jag avvisar deras ondsk

Read more »

Melania Trumps utspel triggar nya rykten: ”Gynnar ingen”I ett möjligt försök att begrava Epsteinhärvan kan Melania Trump ha gjort det motsatta.

Read more »