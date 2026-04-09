Melania Trump förnekar kopplingar till Jeffrey Epstein och uppmanar till utfrågning

I ett oväntat uttalande förnekar Melania Trump anklagelser om att ha haft en relation med Jeffrey Epstein och uppmanar till en offentlig utfrågning i kongressen för att klargöra sanningen.

I ett oväntat uttalande inför kamerorna i Vita husets foajé avvisade Melania Trump ospecificerade anklagelser som kopplade henne till den dömde sexualförbrytaren Jeffrey Epstein . Hon valde att klargöra sin position i ljuset av de senaste spekulationerna och anklagelserna som cirkulerat i media. Detta uttalande markerade en tydlig förändring i hennes tidigare strategi att inte uttala sig offentligt om Epstein-relaterade frågor.

Melania Trump uttryckte sitt starka missnöje med de påståenden som kopplade henne till Epstein och hävdade att dessa var grundlösa och skadliga för hennes rykte. Hon betonade vikten av att sanningen framkommer och uppmanade till en öppen och transparent utredning av alla anklagelser. Hennes uttalande kom som en överraskning för många, särskilt med tanke på att Epstein-kontroversen tillfälligt hamnat i skymundan av andra större händelser, som exempelvis kriget i Iran, men nu återigen riskerar att bli ett dominerande ämne i den politiska debatten. Melania betonade att hon aldrig var vän med Epstein eller hans medbrottsling Ghislaine Maxwell, trots att de rörde sig i överlappande sociala kretsar i både New York och Florida. \Vidare underströk Melania Trump att hon betraktade de fåtaliga mejlutbytena med Ghislaine Maxwell som enbart vardaglig korrespondens, och att de inte på något sätt indikerade någon närmare relation. Hon beskrev sitt svar som ett artigt och okomplicerat svar på ett mejl, och menade att detta inte borde ses som något mer än en bagatell. Detta var ett försök att minimera betydelsen av deras kontakt och att distansera sig från de misstankar som riktats mot henne. Melania Trump vädjade också till kongressen att hålla en offentlig utfrågning där Epsteins offer skulle ges möjlighet att vittna och få sina berättelser dokumenterade. Hon menade att detta var ett viktigt steg för att skapa transparens och ge offren en röst. Hon betonade också att varje kvinna som önskade det skulle ges möjligheten att offentligt berätta sin historia, vilket hon ansåg vara avgörande för att sanningen skulle komma fram. Presidentfrun avslutade med att uttrycka sitt förakt för de personer som hon menade spred lögner och falska anklagelser om henne, och betonade vikten av etiska normer, ödmjukhet och respekt i den offentliga debatten. Hennes uttalande syftade till att skydda hennes image och att klargöra hennes ställning i den pågående kontroversen.\USA:s president Donald Trump, som lärde känna Jeffrey Epstein på 1980-talet, förekommer i de offentliggjorda dokumenten från Epstein-utredningen. President Trump har hela tiden vidhållit att han aldrig gjort något fel och att han aldrig anklagats av rättsväsendet för brott relaterade till Epstein. Uttalandet från Melania Trump var ett försök att ta avstånd från Epstein-skandalen och att adressera de anklagelser som riktats mot henne. Detta var ett sätt att kontrollera skadan och att bevara hennes rykte. Denna händelse väcker många frågor om relationen mellan Melania Trump, Jeffrey Epstein och Ghislaine Maxwell och vad dessa relationer innebar. Det är också viktigt att notera att Epstein var en mycket kontroversiell figur, och hans kopplingar till andra inflytelserika personer har väckt stor uppmärksamhet. Fallet Epstein har väckt stor uppmärksamhet och det är troligt att utredningar och nya avslöjanden kommer att fortsätta under lång tid framöver. Det är viktigt att följa utvecklingen och att vara uppmärksam på de nya detaljer som kommer fram. Det är också viktigt att komma ihåg att alla inblandade har rätt att bli behandlade med respekt och att alla anklagelser måste bevisas innan de betraktas som sanning





