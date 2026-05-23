Melker Widell berättar om sin första säsong i Championship och julfesten med Power Ranger-outfit

Melker Widell, tidigare Swansea-proffset, gästas i avsnitt 517 av Sveriges nyfiknaste podd. Han berättar om sin första säsong i Championship, om den tuffa första tiden när tränaren inte alls trodde på honom, om besvikelsen när Kim Hellberg nobbade klubben, om lyftet efter tränarskiftet som gav Widell rejält med speltid, om hur det sliter med tätt matchande och långa bussresor, om psykningarna och fulspelet i ligan, om det speciella med Snoop Dogg och andra kändisägare och om chocken på julfesten som utklädd till Power Ranger-outfit.

Det var helt förstört, säger han i podcasten Lundh. I brittisk fotboll finns en mytomspunnen tradition att lag varje år ses på en stökig julfest.

Ingen ligaorganistion eller liknande ligger bakom, utan lagen samlas på egen hand. Alltså, fy fan. Det var helt förstört, säger Widell i podcasten Lundh. - Vi var i London på något som heter "Winter Wonderland".

Det är bara en stor julmarknad. De har karuseller och allt sånt. Men det var inget karusellåkande för oss. Vi gick igenom allt och in i en gigantisk lada, och så var det en sektion som var avskild för engelska fotbollsklubbar.

Hela Championship var därinne och du måste komma dit utklädd. De flesta lag gjorde det, men det var något lag som inte gjorde det. (Jacob) Widell Zetterström hade inte utklädnad. Han kom i vanliga civila kläder.

Jag snackade med honom om det.

"Så ni kör inte utklädnad? ", sa jag. "Nej, det är rätt skönt, faktiskt", sa han. Det var någon sån Power Ranger-outfit.

Alltså, det kom folk i allt möjligt. Det hade du aldrig sett i Sverige på samma sätt, tror jag. Du hade inte sett Malmö FF:s A-lag ute på någon krog utklädd till något. Ja, precis.

Det var parodiskt. Engelsmännen hinkar på ett sätt som är brutalt. Vi kom dit och innan jag hann sätta mig ner så hade jag en stor pint öl framför mig, och jag dricker inte ens öl. Det värsta var dagen innan.

Då hade vi varit på restaurang när vi kom till London och då blev det också mycket alkohol. Efter den kvällen kom jag hem rätt sent och var jäkligt sliten. Jag gick och la mig klockan tre, fyra. Så jag ställde inte klockan dagen efter.

Sen vaknade jag klockan elva, hade lite ont i huvudet och tänkte: "Nu får jag ta en lugn morgon. En ingefärashot så ska det nog bli bra imorgon.

". Då kollar man Whatsapp-gruppen, så står det klockan 07:30 att grabbarna bara: "Var är alla?

". Då sitter de redan ute på en pub och har tagit fem öl redan och är på väg till Winter Wonderland. Då får man höra: "Hallå, vad håller ni på med? Varför är ni inte här än?

". Jag och Zeidane bara: "Alltså, vad är detta här? Ska vi inte åka hem snart?

". Där var det helt omöjligt att följa med. Men det var en upplevelse. Det var det verkligen.

Melker Widell Avsnitt 517 av Sveriges nyfiknaste podd gästas av Melker Widell. Swansea-proffset talar om första säsongen i Championship, om den tuffa första tiden när tränaren inte alls trodde på honom, om besvikelsen när Kim Hellberg nobbade klubben, om lyftet efter tränarskiftet som gav Widell rejält med speltid, om hur det sliter med tätt matchande och långa bussresor, om psykningarna och fulspelet i ligan, om det speciella med Snoop Dogg och andra kändisägare och om chocken på julfesten som utklädd till Power Ranger.

Dessutom berättar Widell om den ständiga kampen med lillebrorsan Casper, om varför han valde Malmö FF framför hemstadens Landskrona Bois som ung, om de viktiga besluten att gå på lån till Olympic och byta till Landskrona, om succén i Ålborg sedan Oscar Hiljemark handplockat honom, om landslagschansen under Jon Dahl Tomasson, om vetskapen att Graham Potter följer honom, om drömmen om Premier League och om känslan att ha något ogjort i Malmö FF





fotbollskanal / 🏆 41. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Melker Widell Championship Swansea Kim Hellberg Graham Potter Power Ranger-Outfit Julfesten England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Championship England London Winter Wonderland Champions

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

The Love That Remains - A Beautiful but Confusing FilmThe Love That Remains, directed by Hlynur Pálmason, is a Icelandic film about an artist, Anna, whose main activity is creating large-scale outdoor artworks. She has recently separated from Magnús, a fisherman. The film follows their family's life over a year, exploring the challenges faced by artists and the power of nature. However, critics argue that the film lacks a strong vision and emotional impact.

Read more »

Widell om landslagsdebuten - och JDT:s samtal: 'Vad vill han nu?' - Lundhs PodcastMelker Widell gjorde A-landslagsdebut i fjol. Det efter att ha blivit blixtinkallad av 'JDT'. - Jag tänkte: 'Vad i helsike är detta?', säger Widell i podcasten Lundh.

Read more »

Dyker upp på träningen – och öppnar för återkomstErik Ring, 24, säkrade nyligen spel i Championship med Lincoln FC. Ändå finns en återkomst till AIK med i tankarna. – Kommer det upp är det absolut aktuellt, sä

Read more »

Ring firade uppflyttning i Las Vegas: 'Kom hem lite fattigare' - AllsvenskanSOLNA. Erik Ring säkrade nyligen uppflyttning till Championship. Därefter följde firande i Las Vegas, USA. - Jag kom hem lite fattigare, säger den tidigare AIK:aren med ett leende.

Read more »