Mellan byråkratins ordning och AI:s tomrum

En djupdykning i behovet av struktur, rädslan för social osäkerhet och varför mänskliga samtal fortfarande är överlägsna AI:s simuleringar.

Skatteverkets automatiserade röst erbjuder en sorts trygghet som är svår att finna i det vardagliga livet. Den är neutral, tydlig och ovanligt vänlig, och den lovar att om något har blivit fel så kan man alltid börja om från början.

För Isabelle Ståhl blir dessa samtal en form av ångesthantering i en värld som ofta känns otydlig och lös. Efter att ha avslutat sin forskarutbildning upplevde hon hur det system som tidigare burit henne plötsligt försvann. Det fanns inte längre några handledare, inga fasta granskningar och ingen institutionell trygghet. Det är en känsla av att ha förlorat något fundamentalt, nästan som om en kroppsdel eller en viktig ägodel plötsligt hade ryckts bort från armen utan förvarning.

I boken Byråkrati beskriver ekonomihistorikern Rasmus Fleischer hur det byråkratiska systemet växte fram under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet. När staten expanderade och samhällets problem blev mer komplexa uppstod ett behov av specialiserad kunskap. Detta ledde till skapandet av olika byråer som arbetade med strikta regler, dokument och rutiner. Verkligheten styckades upp i hanterbara enheter: från barnavårdsbyrån till byrån för sötvattensfisket.

Inom förvaltningens logik blev kroppar, näring och försörjning delar av samma administrativa rörelse. Även psykiatrin genomgick en liknande förändring där diffusa tillstånd som lidande och förtvivlan standardiserades för att bli registrerbara och jämförbara. Byråkratin handlar alltså inte om att producera en absolut sanning, utan om att skapa ett mått som alla kan enas om för att göra världen begriplig och hanterbar. Denna struktur kan liknas vid en form av magi med sina egna ritualer och dolda logiker.

På ett frilanskontor i en källare, där tystnaden ofta dominerar, blir det mänskliga det mest framträdande. Här finns ett gammalt element som hotar att börja brinna och kollegor som svär lågt under sina hörselkåpor. Det är i dessa imperfektioner som det mänskliga återfinns. AI:n däremot svär aldrig och dess språkliga precision är total, men den saknar den stabilitet som kommer av att vara en människa med brister.

Det finns en paradox i längtan efter regler; samtidigt som man kan hata dem, kan man också länglongta efter den trygghet de innebär. Antropologen David Graeber menade att fantasy är byråkratins motsats eftersom fantasy tillåter att allt kan hända, medan byråkratin lovar att samma regler gäller för alla, utan godtycke eller mysterier. I modern tid har AI-systemen tagit över rollen som effektiva byråkrater.

Medievetaren Anne Kaun beskriver hur dessa system sorterar, svarar och fattar beslut, men till skillnad från den traditionella byråkratin saknar AI:n spårbarhet och insyn. AI simulerar auktoritet utan att ge verklig stadga. När man frågar en AI om sociala normer, som hur man bär en skjorta eller hur man tröstar någon i sorg, får man svar som är tekniskt korrekta men emotionellt tomma.

Det är ett sätt att försöka navigera i sociala relationer utan att riskera att vara till besvär för andra människor. Det är en flykt från den mänskliga osäkerheten in i en simulerad perfektion. Men i slutändan visar det sig att det traditionella samtalet är det enda som faktiskt fungerar. När en kollega på kontoret vågar ställa en enkel fråga om att avboka ett möte, uppstår ett genuint mänskligt utbyte.

Man försöker tillsammans hitta en formulering som känns rätt, och inser att det hade varit enklare om det fanns en tydlig kategori, som en begravning, att luta sig mot. Men utan en förutbestämd kategori tvingas man använda sitt eget omdöme och sin empati. Det är i detta utrymme, bortom AI:ns algoritmer och byråkratins formulär, som den verkliga kontakten med en annan människa sker. Svaret finns inte i ett system, utan i det enkla faktum att man vågar fråga och lyssna





