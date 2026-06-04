Mellanösternkonflikts långsamma inverkan på den globala oljemarknaden

En analys av hur Mellanösternkonflikten påverkat oljepriser, inflation och global ekonomi efter fyra månader, med fokus på blockaden av Hormuzsundet, lageranvändning och potentiella framtida scenarier.

Konflikten i Mellanöstern har nu pågått i fyra månader, men de ekonomiska konsekvenserna har hittills varit mildare än många experter fruktade. Trots vapenvilan från april är situationen skör, och trots påståenden om att USA och Iran är nära ett avtal finns ingen officiell överenskommelse.

Det har gått drygt tre månader sedan USA och Israel startade attacker mot Iran, som svarade med att blockera Hormuzsundet där en femtedel av världens oljeexport passar. IEA varnade i mars för den värsta energikrisen någonsin, värre än 1970-talets kriser. Inflation har ökat i USA och Europa, och ett fat nordsjöolja handlades på omkring 98 dollar på onsdag, 40 procent högre än vid krigets start men långt under toppen på nära 120 dollar och de spekulerade 200 dollaraståendena.

Tillväxtprognoser har nedjusterats i Europa, inklusive Sverige, och regeringar har infört tillfälliga åtgärder som skattesänkningar på bensin och halverade kollektivtrafikpriser. Kina, världens största oljeimportör, har byggt upp strategiska reserver och minskat sin import kraftigt med 3-4 miljoner fat per dag, vilketlettrar trycket på världsmarknaden. Världen har dragit på sina nödlager med rekordtempo - cirka 4 miljoner fat per dag, fyra procent av normal konsumtion. Länder utanför Mellanöstern, särskilt USA, har ökat oljeproduktionen, särskilt för flygbränsle som hotat brist.

Samtidig har världens konsumtion sjunkit, främst i fattiga asiatiska och afrikanska länder som inte kan råda med högre priser. Finansmarknader har fokuserat på AI-boomen och optimistiskt trotsat krisen, med Trump som aktivt priset ned. Men varningarna grundade sig i matematisk verklighet: just nu produceras mindre olja än konsumeras, vilket riskerar prisrusningar eller lågkonjunktur vid minskad efterfrågan. Kortsiktiga åtgäder kan inte hålla evigt.

Om ett fredsavtal sluts kommer det gradvis att öppna Hormuz, men produktionen tar tid att normalisera. Oljepriser förblir höga pressande inflation och räntor. Om Hormuz förblir stängd över sommaren riskeras akut brist på flygbränsle i augusti. Båda parter anser sig ha starka kort, och kontrollen över Hormuz är ett knutpunktsförhandlingsområde.

Oljelagren, redan rekordlåga, kan nå kritisk nivå i september om stängningen fortsätter, vilket orsakar kraftiga prishöjningar. Skrämmendast är scenariot att konflikten eskalerar till nya bombningar och drönarattacker som skador gulfstaters infrastruktur, inklusive vattenavsaltning, vilket utlöser humanitär katastrof





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