Memphis Depay: Från kaotisk musikvideo till landslagsstjärna

Memphis Depay är en av de mest kända och respekterade fotbollsspelarna i världen. Han har gjort många mål och vunnit titlar för olika klubbar och landslag. Men han är också känd för sin kaotiska livsstil och sin musik, som handlar om den tuffa uppväxten, fotbollen, pengarna och Guden.

För att din app ska fortsätta fungera som det är tänkt behöver du uppdatera till nyaste versionen. Klicka på knappen för att uppdatera! I Nederländernas trupp finns landets bästa målskytt genom tiderna - som även rappar på portugisiska och har sitt eget klädmärke.

Kalla mig inte Depay. Kalla mig Memphis, har anfallaren sagt i samband med att han inte vill kopplas ihop med sin pappa, som lämnade familjen när Memphis var fyra år. Under revbenen på vänstersidan har Memphis Depay tatuerat in Kristusstatyn i Rio de Janeiro. Vid tatueringen står sex siffror: 18.06.14.

Det var datumet då Memphis gjorde sitt första landslagsmål för Nederländerna. Sedan dess har han gjort 54 till. Van Persie, Huntelaar, Kluivert, Bergkamp, Robben, van Nistelrooy och Cruijff. Alla har de gjort mängder med mål för det nederländska landslaget, men ingen har gjort lika många för Oranje som Memphis Depay.

Fötterna tala för sig själva - de blir inte av med mig riktigt än, sa Memphis Depay till Reuters efter att ha slagit målrekordet och tackat sina lagkamrater. Men det är inte målproduktionen som 32-åringen är mest känd för. Mest känd är han för att hans liv stundtals liknar en kaotisk musikvideo - där han själv står för musiken. Memphis Depay har tidigare sagt att gamla målkungen Patrik Kluivert är anledningen till att han ville börja spela för landslaget.

Memphis Depay har producerat ett rapalbum och en hel katalog med singlar. Totalt har han över 100 miljoner spelningar på Spotify, där han i vissa musikvideor frontar sitt eget klädmärke MDC. Förekommer även den förre nederländska landslagsspelaren Quincy Promes - som i fjol dömdes till fängelse i 7,5 år för att ha knivhuggit sin kusin och för att ha varit inblandad i smugglingen av över ett ton kokain.

Jag besökte killar som kunde ha ett kilo kokain liggande på bordet - en hel tegelsten. Bisarrt, förstås. Särskilt med tanke på tiden. VM i Sydafrika pågick för fullt.

Fotbollsspelare som jag såg upp till spelade VM-finalen där, på den scen jag drömde om som ung spelare. Samtidigt befann jag mig i en värld som låg miltals från den, berättar han i sin självbiografi. Memphis Depay har gjort pannbandet till en signaturlook. Under EM 2024, i matchen mot Polen, hade han personifierat det ytterligare genom att skriva Who cares på baksidan.

Hans musik handlar ofta om den tuffa uppväxten, fotboll, pengar - och Gud. Han anordnade till exempel bibelkurser för landslaget tillsammans med anfallskollegan Cody Gakpo under VM 2022. För två år sen tog han nämligen det ovanliga steget till den brasilianska ligan och spel med storlaget Corinthians från Sao Paulo. I Corinthians har han gjort avtryck både på och utanför planen.

Han har gjort 16 mål och vunnit tre titlar för klubben - bland annat Paulista-mästerskapet där han skapade kontrovers då han i slutet av matchen slösade tid genom att ställa sig på bollen i en dribbling, vilket ledde till bråk mellan lagen. Under tiden i Brasilien har han dessutom hunnit med att förhandla till sig en hotellsvit för 500 000 kronor i månaden, använt sin telefon på avbytarbänken och blivit bestulen på sitt pass, vilket nästan fick honom att missa en kvalmatch till VM.

Världsmästerskapet så startade han på bänken i Nederländernas öppningsmatch (2-2 mot Japan). Detta på grund av en lårskada. Men när han väl är på plan så händer det grejer runt den tekniska anfallaren - som tidigt i karriären jämfördes med Cristiano Ronaldo. Zlatan Ibrahimovic gjorde i snitt 0,71 poäng per match för Sverige under sin landslagskarriär.

Memphis Depay snittar 0,83 poäng för Nederländerna. Han debuterade som 18-åring i PSV, där han gjorde många mål och vann flera titlar. Han har därefter hunnit med att göra många mål och vinna titlar för klubbar som Lyon, Barcelona och Atletico Madrid. Det enda stället där det inte gick riktigt vägen var i Manchester United.

Själv menade han att han behövde tid på sig för att anpassa kroppen till det hårda matchschemat och fysiska spelet. Giggs hävdade däremot att problemet var anfallarens flashiga livsstil och att han sågs ute på stan mer än alla de andra spelarna. Memphis Depay själv menade att det var nonsens. Att fördomarna mer berodde på hans klädstil.

Låt mig bara göra det här. Låt mig ha de kläder jag vill. Varför gör alla en så stor grej av det? Vad handlar det här egentligen om?

Låt mig bara vara, sa han i en intervju med nederländska Algemeen Dagblad. Efter öppningsmatchen mot Japan sa Nederländernas tränare Ronald Koeman att 32-åringen med enbart Memphis på ryggen är nästan redo för spel från start igen. Skulle han vara tillbaka från start får det svenska försvaret, som varit stundtals ifrågasatt, se till att inte bara låta honom vara. Speciellt inte med tanke på att han har gjort 55 mål och 36 assist på 109 landskamper





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