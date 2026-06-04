Men streamingtjänsten glömde bort en stor titel som nu har dykt upp helt oannonserat

En film regisserad av norska och delvis inspelad i Göteborg, med en stjärna från "Mean Girls" och "Mamma Mia!" i huvudrollen, som skildrar en kvinna som grundade sekten Shakers och hennes kamp för att etablera en ny religiös gemenskap.

Men streamingtjänst en glömde bort en stor titel som nu har dykt upp helt oannonserad. Igår, samma dag som Pixars "Operation Bäver" landade musikaldramat "The Testament of Ann Lee" på streaming.

Filmen är regisserad av norska– och inspelad delvis i Göteborg, där Ostindiefararen Götheborg kom till användning för flera av filmens scener. Det var vatten överallt och man tar båt överallt. Vi kom från Budapest där det var runt 40 grader varmt. Och så landade vi i Göteborg med 18–20 grader och perfekt väder.

Det var magiskt. Vi var ute på en fantastisk båt byggd för att se ut som från 1700-talet. Stjärnan från "Mean Girls" och "Mamma Mia!

" spelar huvudrollen som Ann Lee, den karismatiska kvinnan som grundade sekten Shakers, och hennes kamp för att etablera en ny religiös gemenskap. Filmen är en märklig men fascinerande musikal vars rytmiska toner hypnotiskt blöder över och drar in oss i publiken på andra sidan vita duken. Annika Andersson i biopremiären skrev att filmen är "en vacker och drömsk fest för ögat" och hyllade skådespelerskan i huvudrollen: "Seyfried är en naturkraft. Hon fullständigt dominerar filmupplevelsen.

Jag köper helt och fullt hennes religiösa övertygelser och orubbliga tro på på sin koppling till Gud.





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