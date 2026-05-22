Meraf Bahta är tillbaka i toppform efter operationen och är en av favoriterna till att ta hem segern på damsidan i Göteborgsvarvet . Hon har kämpat sig igenom svåra år med smärta och har nu börjat springa halvtimmeslånga pass efter sju månaders rehabilitering.

Hon är nu en av de största utmanarna till segern i varvet och tror att hon har alla möjligheter att tävla om topplaceringarna. Hon har varit i en liknande situation för ett par år sedan när hon hade postcovid och har nu äntligen kommit tillbaka i toppform. Hon har varit i träning med Suldan Hassan och har noterat hur hennes form har stigit de senaste månaderna.

Hon har varit hel och frisk och har alla möjligheter att ta hem segern i morgon





Meraf Bahta Göteborgsvarvet Operation Träning Idrott

Toaletter på Göteborgsvarvet - en klargul unisexpissoar för ren energiåtervinningGöteborgsvarvets 'klargul' unisexpissoar fångar in och fraktionerar urin, förvandlas till ren energi och kan i slutänden användas som gödsel. Tanken är att på sikt bidra till mer cirkulära flöden i avfallshanteringen, vilket minskar belastningen på avloppssystemen.

Superstjärnan Weng har löparfeberWeng, en av de främsta medaljevinternas favoriter, har plötsligt fått den stora löpningen. Hon kallar sin nya syssla för löpning ', uttryckte hon att hon tycker det är kul att pressa sig själv, och det har blivit en grej ', men hon poängterade att målet inte handlar om att komma först i mål, utan att hon är nyfiken på hur snabbt hon kan springa tio kilometer.

Rekordmånga kvinnor springer Göteborgsvarvet 2026Aldrig har så många kvinnor anmält sig till Göteborgsvarvet som i år. I en del åldersgrupper utgör kvinnor till och med en majoritet.

Här kan du korsa Göteborgsvarvet – fyra platser✓Publikslussarna ✓Broarna ✓Kollektivtrafiken

