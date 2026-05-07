Meriterad norrman förstärker svenska landslaget i längdskidor

Sverige rekryterar Egil Kristiansen som ny tränare för herrlaget för att lyfta resultaten inför hemma-VM i Falun 2027 och OS 2030.

Det svenska landslaget i längdskidor har nu tagit ett strategiskt och betydelsefullt beslut genom att rekrytera en av Norges mest erfarna tränarprofiler till sin stab.

Den 60-årige norrmannen Egil Kristiansen kliver in i en roll där han förväntas injicera ny kunskap och internationell expertis i det svenska herrlaget. Rekryteringen kommer inte som en överraskning för den som följt sportjournalistiken nyligen, då Kristiansen under en längre tid har nämnts som en av de främsta kandidaterna för att fylla tomrummet i den svenska ledningen.

Under den gångna säsongen har Sverige aktivt letat efter två nya tränare samt en landslagschef, och ryktena om Kristiansens ankomst till Sverige har varit omfattande i flera medier under den senaste tiden. Egil Kristiansen medför en imponerande meritlista som sträcker sig över flera discipliner inom vinteridrotten. Som före detta OS-åkare i längdskidor besitter han en djup förståelse för idrottens fysiska och mentala krav.

Hans erfarenhet som tränare är exceptionell; han har inte bara arbetat med längdskidor utan även haft en framgångsrik period inom skidskytte, där han ledde det norska herrlandslaget från 2016 fram till och med den senaste säsongen. Ännu mer anmärkningsvärt är hans tidigare arbete med Norges damlandslag i längdskidor mellan 2006 och 2016.

Under denna period ansvarade han för några av världens absolut största stjärnor, däribland Marit Björgen och Therese Johaug, vilket visar att han har förmågan att utveckla och underhålla toppidrottare på den absolut högsta internationella nivån. Längdchef Lars Öberg har i ett officiellt pressmeddelande uttryckt stor tilltro till den nyanlända tränaren. Öberg betonar att Kristiansens meriter är exceptionella och att han är den rätta personen för att bygga vidare på det utvecklingsarbete som tidigare påbörjats av Anders Högberg och Lars Ljung.

Denna förändring i tränarstaben kommer efter en period av utmaningar för svenska herrar. Den föregående säsongen präglades av besvikelse, då de svenska åkarna inte lyckades nå upp till medaljpositionerna under de olympiska spelen. Detta ledde till att Anders Högberg lämnade landslaget efter en säsong som betraktades som misslyckad. Nu är målet att vända trenden och återgå till att vara en dominerande kraft i världscupen och stora mästerskap.

Framåtblickande är målsättningarna tydliga och ambitiösa. Tillsammans med Lars Ljung kommer Egil Kristiansen att bära huvudansvaret för herrlagets utveckling med ett särskilt fokus på hemma-VM i Falun år 2027. Att prestera på hemmaplan är en av de största utmaningarna för en idrottare, och den svenska ledningen anser att Kristiansens erfarenhet av stora mästerskap är avgörande för att hantera pressen och optimera resultaten.

Efter VM i Falun ligger fokus sedan på OS 2030 i Frankrike, vilket innebär att Kristiansen har en långsiktig plan att implementera för att säkerställa att svenska åkare når sin fulla potential över flera år. Själv uttrycker Egil Kristiansen en stor entusiasm inför sitt nya uppdrag i Sverige. Han har deklarerat att han ser fram emot de utmaningar som väntar och att han är motiverad av möjligheten att arbeta tillsammans med det svenska teamet för att maximera lagets potential.

Kristiansen betonar vikten av att arbeta både på kort och lång sikt, vilket tyder på att han vill kombinera omedelbara förbättringar i teknisk och taktisk utförande med en hållbar träningsfilosofi som kan bära frukt under flera år framöver. Genom att kombinera norsk metodik med svenska ambitioner hoppas landslaget kunna återta sin position i den absoluta världstoppen och ge svenska fans anledning att återigen tro på stora framgångar i skidspåret





