Merlin, en tvåårig tamanka, har blivit viral efter att ha setts vanka runt på Mexico Citys gator iförd en mexikansk landslagströja och specialsydda strumpor. Han har blivit en symbol för Mexikos stolthet och fansen har börjat att sälja souvenirer med Merlins bild.

En anka vid namn Merlin har gjort stor succé på internet och har snabbt blivit känd som Mexikos största supporter under herrarnas världsmästerskap . Den tvååriga tamankan Merlin har blivit viral efter att ha setts vanka runt på Mexico City s gator iförd en mexikansk landslagströja och specialsydda strumpor.

Ankan fick först uppmärksamhet efter att Mexiko vunnit sin öppningsmatch mot Sydafrika den 11 juni. Medan fansen firade segern på stadens gator dök även Merlin upp mitt i festligheterna. Nyhetsbyrån Reuters har pratat med Merlins ägare Karla Gomez som säger att hon är glad över den kärlek som Merlin fått. Merlin har blivit en symbol för Mexikos stolthet och fansen har börjat att sälja souvenirer med Merlins bild.

Merlin har även fått sitt eget Instagram-konto där han delar bilder och videor från sina äventyr. Merlins ägare Karla Gomez säger att hon är glad över att Merlin har blivit en del av Mexikos fotbollskultur och att han har hjälpt till att öka intresset för sporten bland barn och ungdomar. Merlin har även blivit en inspiration för många unga människor som vill följa i hans fotspår och bli en del av Mexikos fotbollskultur.

Merlins äventyr har även blivit en del av Mexikos fotbollshistoria och han kommer sannolikt att bli en ikon för Mexikos supporterklubbar i framtiden. SMHI har fått problem med sin väderapp, skriver de på sin hemsida. Den som vill veta aktuellt väderläge hänvisas till. Enligt polisen utlöstes först en bomb mot en privat pickup med passagerare.

När de skadade transporterades till sjukhus exploderade en andra bomb. Attacken skedde i provinsen Khyber Pakhtunkhwa. Ingen grupp har tagit på sig dådet men den pakistanska talibanmilisen Tehreek-e-Taliban och andra väpnade grupper är aktiva i området. Pakistans premiärminister Muhammad Shehbaz Sharif har fördömt det inträffade och lovat att regeringen ska fortsätta bekämpa terrorism och ställa de ansvariga inför rätta.

SMHI har utfärdat en gul varning för kraftig åska och regn under midsommardagen. På Västkusten har det redan börjat märkas av. Den senaste halvtimmen har det kommit 1 600 blixtar hittills, skriver gäller över hela Norrlandskusten och ner över halva landet, inklusive Öland. Exakt placering och tidpunkt för åskan är svårbedömd, enligt SMHI. I Stockholm är prognosen att det kan börja vid 15-16 i eftermiddag och kan fortsätta under kvällen.

Varningen innebär bland annat att det kan bli översvämningar i källare, på vägar och göra restider längre. När det blixtrar mycket kan det vara farligt att vistas utomhus. Blixtnedslag kan även orsaka störningar i el- och telenät samt i tåg- och flygtrafik. Sarah Sjöström har varit dominant på 50 meter fritt i många år.

Men nu är hon nerpetad från tronen efter att amerikanskan Kate Douglass slagit nytt världsrekord. 23,59 är den nya världsrekordtiden. Douglass slog till med jätteloppet under en tävling i Indianapolis sent på fredagsnatten, svensk tid. Med det slog hon Sarah Sjöströms tidigare rekord, som svenskan simmade hem i VM i Japan 2023, med två hundradelar. - Jag är fortfarande i chock.

Jag vet inte vad jag ska säga, sade Kate Douglass efter loppet till amerikanska medier. Senare i sommar kommer Sarah Sjöström göra mästerskapscomeback i EM i Paris efter att ha blivit mamma i augusti 2025. Det blir hennes första mästerskap sedan OS-gulddubbeln på 50 och 100 meter fritt i just Paris 2024. En man misstänks för att ha våldtagit en kvinna på Kungsholmen natten mot lördagen, rapporterar SVT Stockholm.

Våldtäkten ska ha skett utomhus och kvinnan har förts till sjukhus med oklart skadeläge. Den misstänkta mannen kunde gripas vid 04.30-tiden på lördagen. En man i USA med hiv har fått lungor från en donator som var hiv-positiv. Transplantationen öppnar nya möjligheter för patienter med hiv som väntar på nya organ.

Patienten, en 56-årig man, har enligt ett pressmeddelande från NYU Langone Health Institute i New York, levt med hiv i 20 år. Han har senaste åren haft kraftigt nedsatt lungfunktion till följd av lungsjukdom och var beroende av syrgas. I mars fick han nya lungor från en avliden donator som också var hiv-positiv. I USA är det möjligt transplantera organ från hiv-positiva donatorer till mottagare med hiv, inom ramen för ett forskningsprogram.

Tidigare har lever- och njurtransplantationer genomförts med hiv-positiva donatorer men detta är premiär med lungor. Invånarna i ett lägenhetshus i staden Rovinj i Kroatien har fått en ny granne - en ponny har flyttat in på fjärde våningen. Den månadsgamla ponnyn Mile, fick en tuff start på livet när hans mamma stötte bort honom vid födseln. Dessutom behöver han vård dygnets alla timmar efter en operation på grund av en livshotande infektion.

Då fattade hans ägare, Andjelka Josipovic, beslutet att helt enkelt flytta hästen från stallet till familjens lägenhet. - Varannan timme värmer vi på mjölk och matar honom. Om vi glömmer så vaknar han och väcker oss, säger Andjelka Josipovic som bor en tvårumslägenhet tillsammans med sin sin sambo Kristijan, parets två söner och en hund





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