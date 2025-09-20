Merseyside-derbyt: Rooney och Coleen – en familjehistoria om rivalitet och fotbollspassion

Wayne Rooney, före detta Manchester United-stjärna, berättar om rivaliteten i hemmet mellan honom och hans fru Coleen, som håller på Liverpool. En rolig historia om fotbollspassion och familjelojalitet.

Under lördagen stundar det heta Merseyside-derbyt, en match som delar upp staden Liverpool i två läger: Liverpool och Everton . Att välja vilket lag man håller på kan leda till allt från småprat på puben till djupgående familjediskussioner. Även i hemmen hos fotbollsstjärnor kan lojaliteten skapa intressanta situationer, vilket Wayne Rooney , tidigare Manchester United-anfallare och nuvarande tränare, kan intyga.

Rooney, vars fotbollskarriär faktiskt började i Everton innan han blev en ikon i Manchester United, har upplevt en del kuriosa när det kommer till rivaliteten. Hans fru, Coleen Rooney, är nämligen en hängiven Liverpool-supporter, vilket har lett till minnesvärda händelser. I en intervju i BBC-podden berättar Rooney om hur Coleen firade Liverpools Premier League-titel 2020 genom att pryda parets hus med Liverpool-flaggor. Situationen blev så pass spänd att Rooney vidtog åtgärder. Han säger i podden: “När Liverpool vann Premier League för några år sedan kom jag hem och såg att Coleen hängt upp Liverpool-flaggor utanför huset”. Rooney beskriver hur en flagga var placerad utanför ett fönster, med en balkongliknande avsats. “Jag sa åt henne att ta ner flaggan, så hon klättrade ut genom fönstret för att göra det. Då låste jag ut henne”, berättar Rooney. Trots det något drastiska agerandet, medger han att han släppte in henne igen ganska snabbt. Denna roliga anekdot illustrerar på ett underhållande sätt hur passionen för fotboll kan påverka även de närmaste relationerna. Det är oklart om liknande flaggceremonier ägde rum när Liverpool säkrade en ny titel nyligen, men Rooney konstaterar lakoniskt att han oavsett får stå ut med att se Liverpool-flaggor i familjesammanhang. Denna familjehistoria är ett perfekt exempel på hur fotboll, trots dess konkurrenskraftiga natur, kan skapa minnesvärda och ibland komiska ögonblick. Det är inte bara en fråga om sport; det är en del av livsstilen för många och påverkar allt från klädval till vem man håller på i derbyt. Och när det gäller Merseyside-derbyt, så är det inte bara en match, det är en kamp om stadens stolthet och en evig fråga om vilken färg som regerar.\Wayne Rooney, vars fotbollskunskaper är välkända, har själv spelat i både Everton och Manchester United. Hans lojalitet har varit uppenbar genom åren, men hustruns fotbollshjärta verkar slå för ett annat lag. Detta illustrerar den intensiva passionen som kan finnas för fotboll och hur den kan skapa spännande dynamik i relationer. Det är en påminnelse om att fotboll inte bara är en sport, utan också en källa till gemenskap, känslor och ibland humoristiska situationer. Oavsett om man är spelare eller supporter, så kan fotbollen påverka ens liv på oväntade sätt. Rooney, som nu är tränare, har själv upplevt detta från olika perspektiv, både som spelare på planen och som en make som får uppleva rivaliteten på hemmaplan. Fotbollen kan föra samman människor, men den kan också skapa djupa klyftor beroende på vilket lag man håller på. Rooney och hans fru är ett perfekt exempel på hur lojalitet till olika lag kan skapa intressanta samtal och händelser. Deras historia är en charmig påminnelse om hur fotboll kan beröra våra liv på många olika sätt och är en reflektion av den passion och lojalitet som fotbollen väcker hos människor.\Merseyside-derbyt är en av de mest intensiva och emotionella matcherna i engelsk fotboll. Rivaliteten mellan Liverpool och Everton går långt tillbaka i tiden och är djupt rotad i stadens historia. Förutom de sportsliga aspekterna, är det en kamp om stadens hjärta och själ. Matchen är inte bara en fotbollsmatch; det är en händelse som påverkar hela samhället, från pubar till hemmen. Denna rivalitet är inte bara begränsad till de 90 minuter som spelas på planen; den genomsyrar hela veckan och skapar en spänning som är svår att beskriva. Wayne Rooneys berättelse om sin fru och Liverpool-flaggorna ger en inblick i hur denna passion kan påverka även de mest oväntade platserna. Oavsett var man befinner sig i livet, eller vem man är, så kan fotbollen skapa band och påminna oss om glädje och stolthet. För många är fotbollen mer än bara en sport; det är en del av deras identitet. Rooneys familjehistoria är ett perfekt exempel på hur fotbollen inte bara är en sport, utan också en del av livsstilen för många människor och hur den kan påverka även de närmaste relationerna. Denna kärlek till fotboll är något som är svårt att förstå för de som inte är lika passionerade, men det är denna passion som gör sporten så speciell och minnesvärd för de inblandade. Samtidigt är det en del av en större berättelse om idrottens makt att förena och dela. Att se lagens supportrar mötas på läktarna och sjunga sina kampsånger är en upplevelse som etsar sig fast i minnet. Oavsett om man håller på Liverpool eller Everton, så är Merseyside-derbyt en match som man sent glömmer





