Messi gör hattrick och når Kloses VM-rekord

Lionel Messi ledde Argentina till en seger i VM-inledningen mot Algeriet genom att göra alla tre mål och nå Miroslav Kloses rekord för flest VM-mål någonsin. Trots historiska antennerade han åter rekordet som bara statistik.

Lionel Messi levererade en minnesvärd prestation när Argentina inledde sin VM-kamp mot Algeriet . Under onsdagsnatten scored den 39-årarige stjärnan ett hattrick i matchen som slutade 3-0 för de regerande världsmästarna.

Med sina tre mål nådde Messi Miroslav Kloses långvariga rekord för flest mål i VM-sammanhang, vilket nu totalt uppgår till 16 mål. Trots denna historiska milstolpe nedtonade Messi betydelsen av rekordet och kallade det endast för statistik. han uttryckte ära över att vara jämställd med Klose, Cristiano Ronaldo och Kylian Mbappé som alla finns med i topplistan, men påstod att det inte betyder något för honom personligen. hans kompis Erling Haaland hyllade honom på Snapchat med orden Messi är en galning och en get-emoji, en symbol för greatest of all time.

Lagkamraten Alexis Mac Allister betonade i en tv-intervju att det inte finns ord för Messis genombrott och att lagets framgång bygger på att man skapar förutsättningar för honom att lista sin bästa fotboll. efter sitt tredje mål i matchen byttes Messi ut i den 76:e minuten, vilket innebär att han måste vänta till nästa match mot Österrike för att eventuelt slå rekordet helt





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