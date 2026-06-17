Messi gör historia med hattrick och blir VM:s bästa målskytt någonsin

I en electromagnetic match mot Algeriet, skrev Lionel Messi historik med tre mål och blev därmed den mest fruktade målskytt i VM-historien. Recensionen av hans prestation, inklusive detaljer om varje mål och reaktionerna på läktaren.

Lionel Messi skrev historik när han i en vänldskampsmatch mot Algeriet blev historiens bästa målskytt i herr-VM. Med tre mål i matchen, inklusive ett hattrick, övergick han tidigare rekord och förankrade sig som den ultimate målscorern på denGlobala scenen.

Matchen spelades i Arrowhead Stadium i Kansas City, där Argentina-supportrar dominerade läktarna och gav Messi en stående ovation när han nådde sitt historiska mål. Messis tre mål kom i olika former: först ett skott i krysset via målvaktens händer efter en fin djupledsboll från Rodrigo de Paul; sedan ett iskallt returmål efter att Algeriets målvakt Luca Zidane inte klarte Alexis Mac Allisters skott; och slutligen ett otagbart lågt skott efter ett framspel från Nico Gonzalez.

Trots att Algeriet inledningsvis visade ett bra motstånd och ställde till det för Argentina, var Messi den avgörande skillnaden. Han hade även en nära möjlighet till ett fjärde mål när han blev helt fri, men Luca Zidane räddade med en hand på skottet från kort avstånd. Messi blev till sist ensam om rekordet och hyllades som en legend.

Artikeln innehåller också en notis om att läsare kan kommentera, men att olämpliga inlägg tas bort och att kommentarerna inte omfattas av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetslagen





ExpressenLedare / 🏆 20. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lionel Messi VM Hattrick Målskytt Algeriet Argentina Rekord Fotboll

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VM-guide: Guldfavoriter kliver in i VMTvå av de stora VM-favoriterna kliver in i leken. Regerande världsmästaren Argentina, med Lionel Messi spetsen, och 2022 års finalförlorare Frankrike, ställs mot Algeriet respektive Senegal. Dessutom börjar VM-äventyret för Norge.

Read more »

Många anser att Messi säljer sigLionel Messi hade övervunnit alla. Sen skrattade han, och verkar behöva börja om.

Read more »

– matcher, tv och höjdpunkterFotbolls-VM pågår fram till 19 juli. Här är dagens höjdpunkter, spelschema och tv-tider – där såväl Lionel Messi som Kylian Mbappé ger sig in i turneringen. Följ fotbolls-VM på bästa sätt – ladda ner Expressens app här!

Read more »

Mbappé skriver historia för Frankrike i VMFrankrike vann sin öppningsmatch i VM med 3-1 mot Senegal, Mbappé gjorde matchens första mål och förpassade Lionel Messi och Pelé på målligan.

Read more »