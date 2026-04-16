Messi stäms av arrangör för avtalsbrott – uteblev från landskamp

Ett amerikanskt företag, VID Music Group, har lämnat in en stämningsansökan mot fotbollsstjärnan Lionel Messi. Företaget hävdar att Messi brutit mot ett avtal gällande hans medverkan i Argentinas landskamper i USA, vilket ledde till ekonomiska förluster. Messi uteblev från en av de planerade matcherna, trots att hans närvaro ansågs vara avgörande för evenemangets kommersiella framgång.

Arrangören VID Music Group, med bas i Miami, har valt att vidta rättsliga åtgärder mot fotbollsikonen Lionel Messi . Anledningen är att Messi enligt arrangören brutit mot ett avtal där hans medverkan var en absolut förutsättning för att landskamperna skulle kunna genomföras som planerat.

Situationen har sin bakgrund i en serie landskamper som Argentinas landslag genomförde på amerikansk mark. Dessa matcher genererade stora kommersiella intressen, och en central del av hela upplägget var just närvaron av Lionel Messi.

VID Music Group hade, enligt rapporter från Reuters, ett skriftligt avtal med det argentinska fotbollsförbundet, AFA, som innebar att de skulle ansvara för organisationen och marknadsföringen av flera vänskapsmatcher i USA. Villkoren i avtalet specificerade att Messi skulle delta i dessa matcher under förutsättning att han inte var skadad. Mer specifikt skulle han spela minst 30 minuter i varje enskild match. Hans närvaro ansågs vara så pass avgörande för evenemangens ekonomiska gång att hela projektet vilade på hans medverkan.

Företaget menar att detta avtalsbrott innefattar flera punkter, däribland kontraktsbrott, bedrägeri samt att vilseledande information ska ha lämnats i samband med att avtalet tecknades. Det är oklart exakt vilka andra spelare som var involverade i arrangemangen utöver Messi, men hans frånvaro från den aktuella matchen har lett till en tvist som nu hamnat i domstol.

Den ekonomiska skadan som företaget påstår sig ha lidit är betydande, och stämningen syftar till att få kompensation för dessa förluster. Det är en situation som belyser de stora ekonomiska riskerna och de komplexa avtalsförhandlingar som ofta omgärdar superstjärnornas engagemang i kommersiella evenemang.

Omständigheterna kring Messis uteblivande från den specifika matchen är av stor vikt för den juridiska prövningen. Enligt uppgifter ska Messi ha uteblivit från en av de planerade landskamperna, vilket väckte starka reaktioner från arrangören. Kontrasten blev tydlig då Messi dagen efter matchen, där han inte deltog, återigen stod på planen för sin klubb, Inter Miami. I den matchen, en 4-0-seger mot Atlanta United, noterades Messi för två mål, vilket ytterligare understryker hans betydelse som spelare och attraktion.

Denna snabba återkomst i klubblagsspel kan bli en viktig faktor i den rättsliga processen, då det väcker frågor kring orsakerna till hans frånvaro i landskampen. Arrangören VID Music Group framför nu ett krav på att Messi ska hållas ansvarig för de ekonomiska konsekvenser som hans agerande har medfört. Rättsprocessen väntas ge klarhet i huruvida avtalet har brutits och vilka konsekvenser det kommer att få för både Messi och de inblandade parterna.

Det är en utdragen och komplicerad process som kan ta tid att lösa, och utfallet kan påverka framtida liknande arrangemang där stora stjärnor är involverade. Advokater på båda sidor förväntas lägga fram sina argument noggrant, och domstolens beslut kommer att vara avgörande för hur denna tvist avslutas. Denna händelse belyser vikten av tydliga och hållbara avtal inom sportvärlden, särskilt när det handlar om globala superstjärnor och deras åtaganden gentemot olika arrangörer och förbund. Konsekvenserna av en sådan här tvist kan vara långtgående och påverka både den stämda individens rykte och framtida affärsmöjligheter





