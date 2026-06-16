Messiah Hallberg leder årets Kristallengala för andra gången. CIA:s chef John Ratcliffe tvivlar på Irans avsikter med avtalet med USA. Ukraina uppges ha genomfört drönarattacker mot Moskva.

Messiah Hallberg blir värd för årets Kristallengala . Det är andra gången Hallberg leder galan - han hade samma uppdrag i fjol. Kristallen delas ut på Cirkus i Stockholm den 31 augusti och sänds direkt på TV4 och TV4 Play.

Vinnarna utses av en oberoende jury, och förutom publikens pris utses årets kvinnliga programledare, årets manliga programledare samt tittarnas favoritprogram. CIA:s chef John Ratcliffe tvivlar på Irans avsikter med avtalet med USA, skriver Axios med hänvisning till källor. Ratcliffe ska ha samlat Donald Trump och andra högt uppsatta tjänstemän, där han informerat om





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Messiah Hallberg Kristallengala CIA Iran USA Ukraina Drönarattacker Moskva

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