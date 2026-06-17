Mette-Marit genomgick lungtransplantation - kritisk tid innan

Kronprinsessan Mette-Marit av Norge har genomgått en framgångsrik lungtransplantation efter att hennes lungfibros förvärrats. Kronprins Haakon och dottern Ingrid Alexandra har stöttat henne under den svåra tiden.

Kronprinsessan Mette-Marit av Norge har genomgått en framgångsrik lungtransplantation på Rikshospitalet i Oslo. Beskedet kom på onsdagen efter flera veckor av spekulationer och oro kring hennes hälsa.

Transplantationen blev nödvändig efter att hennes lungfibros förvärrats dramatiskt. I april syntes Mette-Marit för första gången med syrgas, vilket väckte stor uppmärksamhet och ledde till misstankar om att hennes tillstånd var allvarligt. Den 5 juni kom det dramatiska beskedet att hon satts upp på väntelistan för en lungtransplantation. Utan transplantation bedömdes kronprinsessan ha mindre än ett år kvar att leva.

Under den senaste tiden har kronprins Haakon ställt in regeringssammanträden, begränsat sina resor och successivt dragit sig undan från offentliga uppdrag för att vara vid sin hustrus sida. Kronprinsparet sköt också upp sitt planerade silverbröllopsfirande. På 25-årsjubileet för kronprinsparets stiftelse, för drygt en vecka sedan, stod Haakon ensam på scen. Med anledning av kronprins Haakons inställda programpunkter öppnades det även för att dottern, Ingrid Alexandra, skulle kunna leda statsrådet.

Detta skulle kräva en grundlagsändring. Allt detta medan kungahuset tampats med andra kriser. Mette-Marits son Marius Borg Høiby har stått i centrum för en av de största skandalerna i modern norsk kungahistoria, samtidigt som kronprinsessan själv tvingats hantera kritik kring sina kontakter med Jeffrey Epstein. Utåt har hovet försökt hålla verksamheten i gång.

Men bakom kulisserna förberedde sig familjen för det värsta. På onsdagen kom förklaringen till Haakons många förändringar. Mette-Marit har genomgått en framgångsrik lungtransplantation. - Vi är väldigt glada över att allt har gått bra så här långt, skriver norska hovet i ett pressmeddelande.

Nu väntas flera veckors rehabilitering - medan Haakon fortsätter att anpassa sitt program för att finnas vid hennes sida. Kronprinsessans tillstånd följs noga av det norska folket och kungahuset, och många hoppas på en fullständig återhämtning. Samtidigt fortsätter utredningarna kring Marius Borg Høiby och Epstein-skandalen att kasta skuggor över kungafamiljen. Hovet har hittills inte kommenterat hur dessa händelser kommer att påverka kronprinsessans offentliga roll i framtiden





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