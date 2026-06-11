Mexiko bryter trenden med seger i kaotisk VM-premiär

Mexiko inleder VM med en 2-0 seger mot Sydafrika i en match som präglades av historiska utvisningar och kontroversiella domslut.

Historiken för det mexikanska landslaget i VM-sammanhang är både fascinerande och på många sätt frustrerande när man betraktar statistiken över deras öppningsmatcher. Det är nästan en absurd siffra i sig att Mexiko , under de senaste tjugtvå världsmästerskapen, har fått äran eller bördan att spela premiärmatchen vid hela sju tillfällen.

Trots denna erfarenhet har resultaten historiskt sett varit långt ifrån imponerande. Inför den nuvarande torsdagens VM-premiär mot Sydafrika hade Mexiko endast lyckats spela oavgjort i två av dessa matcher, medan man i hela fem fall hade tvingats acceptera en förlust. Pressen var därför stor på det mexikanska laget att bryta denna negativa trend och starta turneringen med en seger för att skapa momentum i gruppspelet.

Matchen inleddes med en hög intensitet där Mexiko tidigt tog kontroll över spelet och satte press på det sydafrikanska försvaret. Denna dominans gav utdelning redan efter nio minuter. Julián Quiñones lyckades med en skicklig manöver att stega in i straffområdet, där han efter ett ödesdigert och kapitalt misstag från Sydafrikas Sphephelo Sithole avlossade ett kraftfullt skott som satte bollen i nätet för 1-0.

Sydafrika försökte svara genom att förlita sig på långbollar och chansbollar högt upp i planen i hopp om att hitta en lucka i Mexikos försvar, men de lyckades aldrig på allvar hota hemmalaget. Mexikos struktur i försvaret var stabil, och de lyckades effektivt neutralisera de sydafrikanska anfallen under hela den första halvleken. Den andra halvleken inleddes med en dramatisk vändning som ytterligare försvårade situationen för Sydafrika.

Redan kort efter pausen åkte Sphephelo Sithole på en frilägesutvisning, vilket innebar att Sydafrika fick spela med tio man. Detta var en historisk händelse, då Sithole blev den förste spelaren att utvisas i en VM-öppningsmatch sedan Bolivias Marco Etcheverry fick rött kort mot Tyskland år 1994. Med en man i undertal blev resan mot segern betydligt enklare för Mexiko. De kontrollerade tempot i matchen och utnyttjade det numerära övertaget på ett effektivt sätt.

I den 67:e minuten satte storstjärnan Raul Jimenez spiken i kistan genom att nicka in det andra målet, vilket gjorde det till 2-0 och i praktiken avgjorde matchen. Men dramatiken var långt ifrån över och matchen utvecklades mot slutet till ett regelrätt kaos av utvisningar. I den 84:e minuten utförde Themba Zwane en tackling utanför Mexikos straffområde.

Inledningsvis valde domaren att släppa situationen helt, men efter en noggrann granskning via VAR ändrade han sitt beslut och gav en oförstående Zwane ett rött kort för fult spel. Detta ledde till att Sydafrika nu var nere i nio man. Spänningen steg ytterligare i matchens absoluta slutskede när även Mexikos César Montes åkte på ett rött kort. Det var en match som blev hårt präglad av utvisningskaoset, vilket väckte starka reaktioner från analytiker.

Expertkommentatorn Fjellström var mycket kritisk till domarens beslut under matchens slutskede. Enligt Fjellström kändes det röda kortet mot Montes som en form av kompensation från domaren, snarare än ett korrekt beslut baserat på reglerna. Fjellström menade att det borde ha stannat vid ett gult kort, även om han samtidigt kritiserade Montes för att vara naiv som överhuvudtaget bjöd domaren på den situationen.

Han ifrågasatte hur man kan fatta ett sådant beslut i en så viktig match och uttryckte en oro över att om detta är standarden för röda kort under hela VM, kommer få matcher att avslutas med elva spelare på vardera sida. Trots det disciplinära kaoset innebär segern en flygande start för Mexiko, som nu kan gå in i nästa omgång mot Sydkorea med självförtroendet i topp och tre viktiga poäng i ryggen. För Sydafrika är läget däremot kritiskt.

Att förlora premiären och dessutom ha flera spelare avstängda inför den kommande matchen mot Tjeckien skapar en enorm utmaning för laget. De måste nu hitta ett sätt att reorganisera sitt spel och hämta sig mentalt efter en premiärmatch som blev en mardröm både resultatmässigt och disciplinärt





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