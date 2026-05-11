MFF-backen Ellen Löfqvist: 'Vi måste kunna hantera det' inför kvällens toppmöte mot BK Häcken

Ellen Löfqvist, Malmö FF-back, är segerviss inför kvällens toppmöte mot BK Häcken. MFF leder damallsvenskan med en poäng och en match färre spelad. Löfqvist pratar om första halvlekens brister och revanschsökande mot BK Häcken.

Inför kvällens toppmöte är Malmö FF-backen segerviss. Spelaren: Senaste Damfotbollskanalen. Malmö FF leder damallsvenskan inför kvällens hemmamöte med BK Häcken, som ligger en poäng bakom med en match färre spelad.

MFF kommer senast från en derbyseger mot FC Rosengård, som besegrades med 1-0 efter en krampaktig insats. Första halvlek är inte tillräckligt bra och den har vi gått igenom. Alla som var där såg också - och vet sedan innan - att det egentligen inte är så vi vill spela fotboll, säger hon till Fotbollskanalen och fortsätter: - Men vi måste kunna hantera det.

Sedan gör vi en bättre andra halvlek och vet att vi också kan resa oss från det. Löfqvist söker revansch efter att MFF förlorade höstmötet i fjol hemma mot Häcken med 0-3. De vann premiären dock med 3-2. - Den tar vi verkligen med oss.

Vi vet också att vi har styrkor som passar mot Häcken, säger Ellen Löfqvist. Löfquist kommer få tampas med Felicia Schröder, som gjort två mål i damallsvenskan hittills. Därtill satte 19-åringen samtliga Häckens fyra mål när laget vann Europa Cup mot Hammarby. Ja hon är verkligen i form.

Så att fortsätta själv gå hårt i duellerna mot henne och vara med. Både Schröder och Anvegård (Anna) är väldigt skickliga spelare i just tajming och att hitta varandra, så det gäller att vara påkopplad hela matchen och framförallt i box-spelet. Att ständigt vara aktiv i duellspelet där, avslutar Löfqvist





