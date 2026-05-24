Malmö FF:s tränare, Miguel Ramirez, försöker göra en slags omstart efter fyra raka förluster mot Hammarby, Västerås, Djurgården och AIK. Ramirez bytte ut mer än halva laget och gjorde en totalrenovering av backlinjen, där Colin Rösler fick fortsatt förtroende.

Det mest iögonfallande var totalrenoveringen av backlinjen, där bara Colin Rösler fick fortsatt förtroende från senast. Malmö FF förlorade 2–3 mot Västerås och det var fjärde raka förlusten i allsvenskan. MFF är nu tolva i tabellen och farligt nära nedflyttningsplatserna.

"Malmö ska inte ligga där vi ligger i tabellen just nu och vi ska inte spela som vi gör just nu. Att släppa in tre mål till är helt enkelt inte tillräckligt bra", säger högerbacken Jens Stryger som var en av nykomlingarna i försvarslinjen. Johan Dahlin såg ett MFF som presterade bra fram till Västerås kvittering i den 36:e minuten. Sedan från ingenstans gör de 1–1 och då rasar vi lite som ett korthus, säger han.

MFF fick utdelning med ledningsmål av Adrian Skogmar i den 15:e minuten efter en intensiv matchinledning med högt tempo och framgångsrikt duellspel. Målvakten Johan Dahlin gillade vad han såg från sin plats på planen under den första dryga halvtimmen. Johan Dahlin blev helt ställd när en boll smiter in i Dahlins bortre hörn via stolpen, sedan Theodor Lundbergh försökte nicka bort bollen, men ändrade sig. Det mål kommer från ingenstans och då rasar vi som ett korthus.

Det ska inte så mycket till för att det ska darra. Det blir ängsligt. Vi tappar boll där vi inte ska tappa boll. Andra halvlek blev en lång jakt på kvittering som kom med kvarten kvar av ordinarie tid genom Erik Botheim.

Hemmapubliken fick gå hem med hängande huvuden sedan Mikkel Ladefoged forcerat in 3–2 till Västerås på stopptid. Vi skapar inte tillräckligt om vi jämför med de första 36 minuterna. Det känns som att tron på det försvinner i andra halvlek. Det får inte vara så stora skiftningar, från att vara så bra till att så lite fungerar, säger Johan Dahlin.

Miguel kan ju inte göra något åt hur vi känner eller hur vi är som personer. Det är liksom inte hans ansvar. Sedan att det helt plötsligt blir pannkaka av det kan du inte lägga på en tränarban





Därför tror jag att Ramírez sitter säkert - Hadzics krönikorSäsongstarten är Malmö FF:s sämsta under nutida allsvenska format. Argumenten för att sparka tränaren Miguel Ramírez kan dock inte överväga riskerna.

Malmö till Sveriges mest framgångsrika ekonomi med hjälp av närheten till Lunds universitetAetikelförfattaren skriver om Malmö universitys inauguration in 2018 and how proximity to Lunds university and the university's development have been key factors for modern companies to establish themselves in Malmö. Malmö is on the way to becoming one of Sweden's most successful economies. In over a decade, the private business sector in Malmö has grown faster than both Stockholm's and Gothenburg's, and is now almost as productive. A joint project between Lunds university and Malmö city's department for international affairs and business has studied the development of the private sector over the past 15 years. Malmö has developed modern, knowledge-intensive companies in areas such as finance, insurance, law, film and computer science, design, and analysis and data. These are sectors with relatively high salaries and a lot of opportunities for the future. Thanks to the strong growth, Malmö has changed from being a late player to being a challenger and soon can occupy the position of Sweden's leading city in terms of economic development in competition with Stockholm.

Miguel Ramírez medger att skador och avstängningar slår hårt mot Malmö FFMFF-tränaren Miguel Ramírez medger att skador och avstängningar har en negativ inverkan på Malmö FF. Han nämner nyckelspelarnas skadefrånvaro och Rosengrens avstängning senast som orsaker till krisen. Ramírez tycker även att skadorna bidragit till för många ändringar i startelvan i ett tufft spelschema.

KRÖNIKA: Mycket tveksamt om Ramirez är rätt man att ta MFF ur krisenAkuta problem måste adresseras.

