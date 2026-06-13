Micael Stohms fantastiska snoppö

SVT har besökt Micael Stohm på hans fantastiska plats och vi har fått se hur han byggt fram sin snoppö. Det är en verklig pärla som han har skapat och vi är glada för att få dela den med er. Micael Stohm har byggt sin snoppö i Komskälet utanför Ulricehamn och den är nu en populär plats för fåglar. Han har döpt ön själv och den är en verklig pärla som han har skapat. SVT har besökt Micael Stohm och vi har fått se hur han byggt fram sin fantastiska plats. Det är en fascinerande historia som berättas av Micael själv och vi är glada för att få dela den med er.

För ett par år sedan höll Micael Stohm på att arbeta med sin damm hemma i Komskälet utanför Ulricehamn . Då fick han en idé: Visst vore det kul med ö i dammen - formad som en snopp.

Nu är den klar och SVT åkte dit för att landstiga. 28 meter lång och 11 meter bred. Det är den hårda datan och måtten på Micael Stohms snoppö i Komskälet. När SVT kommer på besök prunkar lupiner och vinbärsbuskar på snoppen, och ön har nu blivit ett populärt tillhåll för fåglar. Trots att storleken inte håller måttet enligt Lantmäteriet, har Micael själv döpt den.

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet - och inte vet. Micael Stohm visar runt på sin fantastiska plats som han byggt fram av kärlek.

Han berättar om sin idé och hur han kom fram till att bygga en snoppö. Det är en fascinerande historia som berättas av Micael själv. Han berättar också om hur ön har blivit ett populärt tillhåll för fåglar och hur han har sett till att lupiner och vinbärsbuskar växer på snoppen. Det är en riktig pärla som Micael Stohm har skapat och vi är glada för att få visa den för er.

SVT har besökt Micael Stohm på hans fantastiska plats och vi har fått se hur han byggt fram sin snoppö. Det är en verklig pärla som han har skapat och vi är glada för att få dela den med er. Micael Stohm har byggt sin snoppö i Komskälet utanför Ulricehamn och den är nu en populär plats för fåglar. Han har döpt ön själv och den är en verklig pärla som han har skapat.

SVT har besökt Micael Stohm och vi har fått se hur han byggt fram sin fantastiska plats. Det är en fascinerande historia som berättas av Micael själv och vi är glada för att få dela den med er. Micael Stohm har byggt sin snoppö i Komskälet utanför Ulricehamn och den är nu en populär plats för fåglar. Han har döpt ön själv och den är en verklig pärla som han har skapat.

SVT har besökt Micael Stohm och vi har fått se hur han byggt fram sin fantastiska plats. Det är en fascinerande historia som berättas av Micael själv och vi är glada för att få dela den med er. Micael Stohm har byggt sin snoppö i Komskälet utanför Ulricehamn och den är nu en populär plats för fåglar. Han har döpt ön själv och den är en verklig pärla som han har skapat.

SVT har besökt Micael Stohm och vi har fått se hur han byggt fram sin fantastiska plats. Det är en fascinerande historia som berättas av Micael själv och vi är glada för att få dela den med er.





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Micael Stohm Snoppö Komskälet Ulricehamn Fåglar Pärla

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