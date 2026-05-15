Michael Banks, chef för amerikanska gränspatrullen, anklagas för sexköp med prostituerade enligt en artikel i Washington Examiner. Beskedet kommer några veckor efter att Banks utsågs till chef i januari förra året, kort efter att Donald Trump tillträtt som president.

Michael Banks utsågs till chef för amerikanska gränspatrullen i januari förra året, kort efter att Donald Trump tillträtt som president. Beskedet kommer några veckor efter att tidningen Washington Examiner i en artikel hävdade att Banks flera gånger rest till Colombia och Thailand där han påstås ha betalat för sex med prostituerade.

Tidningen baserade artikeln på uttalanden från nuvarande och tidigare anställda vid gränspolisen. Enligt en av källorna hade Banks skrutit om sina sexköp under tio års tid. Detta är det tredje stora ledarskiftet inom ministeriet för inrikes säkerhet, som gränspolisen lyder under, på kort tid. Trump sparkade Kristi Noem som minister för inrikes säkerhet i mars.

Hon ersattes av Markwayne Mullin. Todd Lyons, tillförordnad chef för immigrationsmyndigheten ICE, avgår i slutet av månaden då han kommer att ersättas av David Venturella





