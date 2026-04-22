Michael – En hyllning till popkungen

Antoine Fuquas biografiska film om Michael Jackson fokuserar på hans karriärhöjdpunkt under 'Bad'-turnén och undviker att direkt adressera anklagelserna om pedofili. Jaafar Jackson levererar en imponerande prestation i huvudrollen.

Film en ”Michael” är ett storslaget porträtt av popikonen Michael Jackson , skapat för de hängivna fansen som avvisade de anklagelser som framfördes i dokumentären ”Leaving Neverland”.

Regisserad av Antoine Fuqua och skriven av John Logan, fokuserar filmen på Jacksons karriärhöjdpunkt under ”Bad”-turnén 1987 och undviker att direkt adressera de kontroversiella anklagelserna om pedofili som plågade honom. Istället presenteras en berättelse om en ung talang som formas av sin stränge far, Joseph Jackson, och som finner tröst i musik och fantasi. Jaafar Jackson, Michael Jacksons släkting, levererar en imponerande prestation i huvudrollen, med en slående likhet både visuellt och i sin tolkning av ikonen.

Filmen är en visuell och auditiv upplevelse, fylld med Jacksons ikoniska musik och spektakulära dansnummer. Den fångar energin och spänningen i hans liveframträdanden, och får även den som föredrar andra genrer att nicka med i takt till de välkända hitsen. Men bakom glansen och framgången skymtar en dyster underton, en berättelse om en barndom som berövats och en man som söker kärlek och acceptans.

Filmen skildrar Joseph Jacksons hårda uppfostran av sina söner, där han med strikt disciplin och ibland brutala metoder skapade The Jackson 5. Den unga Michael framställs som en plågad pojke, isolerad från jämnåriga och som flyr in i en fantasivärld, inspirerad av berättelsen om Peter Pan och Neverland. Denna tidiga isolering och det konstanta trycket att prestera formar Michael till den ikon han senare blir, men också till en sårbar och komplex person.

Filmen balanserar skickligt mellan att hylla Jacksons musikaliska geni och att antyda de mörka sidorna av hans liv. Den undviker dock att direkt konfrontera anklagelserna, vilket kan uppfattas som ett medvetet val för att skydda Jacksons arv. Istället fokuserar filmen på att skapa en sympatisk bild av honom, som en artist som kämpade med sin barndom och sin berömmelse.

Scenerna där Michael besöker sjukhus och ger gåvor till barn kan uppfattas som både rörande och problematiska, med tanke på de anklagelser som riktats mot honom. Denna ambivalens är en central del av filmens komplexitet och tvingar tittaren att reflektera över Jacksons eftermäle. ”Michael” är en biografisk film som, likt många andra filmer om stora musiker, tar sig friheter med verkligheten för att skapa en mer dramatisk och engagerande berättelse.

Den är en blandning av fakta och fiktion, där kostym, smink och noggrant utvalda händelser används för att övertyga oss om att det var så här det gick till. Men filmen duckar under rubriken ”baserat på verkligheten”, vilket skapar en perceptuell paradox. Verkligheten lägger ett filter över tittandet, och det är svårt att helt separera filmen från de kontroverser som omgärdar Michael Jackson.

Filmen är i grunden en kärleksförklaring till Michael Jackson och hans musik, och den är tydligt riktad till de fans som vill fortsätta att fira hans arv. Sluttextens ord ”His story continues…” antyder en uppföljare, men väcker också en mörkare tanke: vad kommer att hända efter syndafallet? Filmen är en visuell fest, med imponerande dansnummer och en kusligt träffsäker tolkning av Michael Jackson av Jaafar Jackson.

Den är en film som kommer att väcka diskussion och debatt, och som kommer att fortsätta att fascinera och provocera





Frågor efter Michael Jackson-filmens premiär i BerlinKritik efter världspremiären av filmen om Michael Jackson. Filmen undviker att beröra anklagelser om övergrepp och skapar konflikt inom familjen Jackson, där Paris Jackson motsätter sig filmen och dödsboets ekonomiska hantering.

Här är kontroverserna kring nya Michael Jackson-filmenBiofilmen om Michael Jackson har kantats av förseningar, kritik och kontroverser. Här är allt du behöver veta om "Michael" inför onsdagens premiär.

Så bra är "Michael" – filmen om Michael Jackson

Krönika: "Biopicen om Michael Jackson spås bli årets mest kontroversiella film"Biopicen om Michael Jackson spås bli årets mest kontroversiella film. Detta trots att den som film betraktad är precis vad man kunde vänta sig av ett verk stämplat godkänt av den framlidna popkungens dödsbo. Lite sämre möjligen.

Filmen om Michael Jackson är ett översockrat försök att putsa upp en skandalfläckad pengamaskin

"Michael Jackson var oerhört missförstådd"I 'Michael' spelar Jaafar Jackson superstjärnan Michael Jackson. Han berättar om sin 'missförstådde' farbror och om att leka kurragömma på Neverland.

