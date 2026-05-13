Michael Lindgren, känd för sitt arbete med "Grotesco" och "Svenska Nyheter", dras in i en stökig natt med galna möten

Michael Lindgren, känd för sitt arbete med "Grotesco", "Svenska Nyheter", "Herr Talman" och "IFS - invandrare för svenskar", är i full gång med sitt nästa projekt. Han får i uppdrag att hänga en enorm svensk flagga på Rinkeby torg, men dras där in i en stökig natt fylld av galna möten. Langare, aktivister och finska bikers står i deras väg. Lindgren, som är känd för sin medverkan i bandet Hov1 och gör här sin skådespelardebut, säger att det är en sanndröm för honom att få se flaggan ta form med så otroliga människor. "Flaggan är en dum komedi om viktiga saker och jag hoppas att den kan få hela landet att komma till biograferna och skratta tillsammans", säger Lindgren i ett pressmeddelande. Lars Wannebo, EVP Distribution på SF Studios, säger att den är vass, pinsamt träffsäker och extremt rolig. "Vi är mycket glada över den här ensemblen. Det är en ovanligt stark mix av skådespelare och det känns extra kul att få göra en originalskriven komedi i långfilmsformat", säger producenterna Anna Anthony och Rebecka Lafrenz på FLX. Den senare har tidigare skrivit "Dag för dag", "Strul" och kommande "Jönssonligan & Wall Enberg". SF Studios distribuerar filmen. Draken Film fyller sommaren med 100 nya klassiker - här är hela listan. Robert Pattinson fyller 40 - den hånade rollen blev hans svåraste

