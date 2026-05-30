Michelle Pfeiffers tidlösa trollkraft

En analys av Michelle Pfeiffers ikoniska roller och hennes förmåga att gestalta kvinnlig styrka och sårbarhet, från pianoscenen i 'De fantastiska Baker Boys' till Catwoman och vidare.

Michelle Pfeiffer har under sin långa karriär fångat publikens hjärtan med sina minnesvärda roller. Från den ikoniska scenen i "De fantastiska Baker Boys" (1989) där hon i högklackat och djupröd klänning slingrar sig upp på ett piano och sjunger, till Catwoman i Tim Burtons "Batman återkomsten" (1992) där hon i svart läder utstrålar både förförisk styrka och sårbarhet.

Den där scenen har blivit en referenspunkt för hur kvinnlig sexualitet kan skildras på film - berusande och skrämmande på samma gång. För barn på 90-talet gick den erotiska aspekten förlorad, men som vuxen ser man den med nya ögon. Det är dessa bilder som cementerat hennes plats i populärkulturen, men det är inte enbart de som förklarar hennes varaktiga dragningskraft.

Snarare handlar det om den romantiska föreställningen av den goda, sårbara och lite utom räckhåll-varande kvinnan som Pfeiffer ofta gestaltar. Redan i noir-doftande "Tequila Sunrise" (1988) kanaliserade hon en ung Lauren Bacall som en jordnära restaurangägare mitt i en triangel mellan kriminella och polisen. När Kurt Russells kommissarie säger: "Du är ärlig och snäll och har principer - och jag litar på dig", sammanfattas något centralt i många av hennes roller: en stillsam men kapabel godhet med en vass kant.

I "Frankie and Johnny" (1991) spelar hon servitrisen Frankie som efter år av dåliga relationer håller sin värld liten. Hon avfärdar Al Pacinos uppvaktning med repliker som "Varför tror alla män att kvinnor som inte vill inleda något blev förstörda som barn? De blev förstörda som kvinnor.

" Ändå är det uppenbart att Frankie är empatisk och vänlig. Hennes tveksamma gång längs New Yorks gator i en för stor kappa är något varje ung kvinna känner igen. Michelle Pfeiffer har alltid varit svår att placera i ett fack. Under 90-talet var hon varken renodlad sexsymbol eller den seriösa skådespelare som medvetet döljer sin skönhet för att tas på allvar.

Hon var snarare både Marilyn Monroe och Meryl Streep i samma person. I le Carré-filmatiseringen "The Russia House" (1990) spelade hon den ryska förlagsredaktören Katya. Många tyckte hon var för vacker för rollen som en vanlig frånskild mamma, men hon behöll sin humor i stället för att sjunka in i proletärism. Glasnost ger alla rätt att klaga och anklaga, men det ger oss inte fler skor, säger hon torrt till Sean Connerys försupna förläggare.

Och han faller för henne, liksom publiken. Hon har spelat mot Al Pacino, Sean Connery, Jeff Bridges, Jack Nicholson och Michael Keaton, och lyckats göra tuffa karlar förälskade och mjukare. I serien "The Resort" spelar hon Shyanne, och under denna vår hyllas hon för sin insats. Nyligen frågade jag Nick Offerman om hur det var att jobba med henne.

Han svarade varmt: Det var helt galet efter att hon varit en legend i decennier. Jag var starstruck under manusläsningen, men hon var genast lite knäpp och nervös med fjärilar i magen. Hon gjorde sig mänsklig direkt, och sedan blev vi bara två kompisar som tyckte att det var jättekul att samarbeta. I "The Resort" spelar Michelle Pfeiffer Stacy Clyburn som lämnar New York för Montanas landsbygd, och bevisar återigen varför hon förblir en av filmens mest älskade stjärnor





FokusRedaktion / 🏆 16. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Michelle Pfeiffer Film Kvinnlig Sexualitet Populärkultur Skådespeleri

United States Latest News, United States Headlines