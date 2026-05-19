Middlesbrough med Kim Hellberg i spetsen får spela playoff-final

Mot Hull City, en plats i Premier League. Vändningen efter spioneri mot Southampton i playoff-semifinalen. För Southampton digitala överträdelser mot Middlesbrough.

Vändningen: Kim Hellberg s Middlesbrough får spela finalen Middlesbrough , med Kim Hellberg i spetsen, får spela playoff-finalen mot Hull City om en plats i Premier League.

"Vi tycker att det skickar en tydlig signal om vikten av fair play och rätt beteende inom fotbollen", skriver Middlesbrough i ett uttalande. Kim Hellbergs Middlesbrough föll mot Southampton när man möttes i semifinalen av Premier League-playoffet. Bakgrunden är den omtalade spionskandalen – då Southampton ska ha spionerat och filmat Middlesbroughs träningar inför det första playoff-mötet. Efter utredningen har Southampton nu erkänner flera brott om otillåten inspelning av andra klubbars träningar.

Det gäller matcherna mot Oxford United i december 2025, Ipswich Town i april 2026 samt Middlesbrough i maj 2026. Southampton får dessutom fyra poängs avdrag i början av nästa säsong. Dessutom har Ben Jacobs, den brittiske journalisten, meddelat att Southampton kommer att överklaga beslutet. Men skulle de inte lyckas överklaga, kan Middlesbrough, med nyttårstop av fyra poäng, ta en PL-plats





