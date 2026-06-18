Midjourney lanserar kroppsscanner med ultraljud - 60 sekunder för helkroppsscan

Midjourney, känt för AI-bildgenerering, går in i hälsobranschen med en ny ultraljudsbaserad kroppsscanner som kan utföra helkroppsscanning på 60 sekunder. Företaget planerar att öppna spa-liknande anläggningar för scanning och siktar på 50 000 enheter globalt till 2031.

Midjourney , företaget som revolutionerade AI-genererade bilder, har nu tagit ett oväntat steg in i hälsobranschen. Deras nya satsning är en kroppsscanner som använder ultraljud istället för magnetfält, liknande dagens magnetröntgenmaskiner men med en helt annan teknik.

Företaget kallar den för 'Midjourney Scanner' och hävdar att den kan utföra en helkroppsscanning på bara 60 sekunder - en bråkdel av tiden för en traditionell MR-scanning som tar mellan 30 och 90 minuter. Syftet är att göra avancerad diagnostik mer tillgänglig för allmänheten och därigenom rädda liv genom tidig upptäckt av sjukdomar.

På sin webbplats skriver Midjourney: 'Vi tror att det är fullt möjligt att med tillräcklig tidig avbildning i framtiden kan världen undvika 30% av alla dödsfall och 50% av alla sjukvårdskostnader. De kulturella, fysiska och mentala hälsofördelarna med allt detta är svåra att förstå, men också svåra att överskatta.

' Detta är en djärv vision som sträcker sig långt bortom företagets ursprungliga bildgenereringskapacitet. Midjourney planerar att erbjuda dessa scanningar i spa-liknande anläggningar som ska öppnas runt om i världen. Den första anläggningen förväntas slå upp sina portar i San Francisco någon gång i slutet av nästa år. Inredningen och miljön ska vara lugnande och exklusiv, med fokus på att skapa en avslappnad upplevelse för patienterna.

Företaget ser detta som ett sätt att integrera hälsokontroller i en vardaglig rutin, snarare än att bara använda dem vid sjukdomssymptom. Målet är att göra helkroppsscanning lika vanligt som ett besök på ett spa. Tekniken bakom 'Midjourney Scanner' är baserad på avancerat ultraljud, vilket enligt företaget är säkert, smärtfritt och strålningsfritt. Detta gör det möjligt att upprepa scanningen ofta utan hälsorisker.

Ultraljudstekniken har utvecklats under flera år och kombinerar artificiell intelligens för att analysera bilderna i realtid. AI:n tränas på stora datamängder för att kunna identifiera avvikelser från normala vävnadsstrukturer, vilket kan indikera tidiga stadier av cancer, hjärt-kärlsjukdomar eller andra åkommor. Om allt går enligt planerna hoppas Midjourney att ha 50 000 skannrar på marknaden redan 2031.

Detta skulle innebära en total skanningskapacitet på en miljard scanningar per månad - tillräckligt för att täcka en stor andel av världens befolkning eller för att erbjuda regelbundna månatliga scanningar till en miljard människor. Det är en ambitiös siffra som förutsätter massproduktion av skannrarna och global distribution. Företaget har ännu inte presenterat några priser, men de betonar att deras mål är att göra tekniken överkomlig för så många som möjligt.

Kritiker har dock påpekat att det kan finnas risker med överdiagnostik och falska positiva resultat, vilket kan leda till onödig oro och överbehandling. Midjourney svarar att deras AI-system är utformat för att minimera sådana problem och att de kommer att arbeta nära medicinska experter för att validera resultaten. Framtiden får utvisa om denna nya inriktning blir en framgång eller om teknologin kräver ytterligare förfining.

Samtidigt är det tydligt att Midjourney siktar på att bli en aktör inom hälsoinnovation, inte bara ett teknikföretag för AI-bildgenerering





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