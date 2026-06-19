Midsommarafton - en dag för fester och reflektion

Midsommarafton är en dag för fester och reflektion. Många människor firar med familj och vänner, medan andra valt att fira ensamma med internet. Men vad säger E-type och Röde Orm om midsommarafton? Och vem är ansvarig för ringdansen?

Det är torsdagen den 18 juni 2026 och du står i kön på Systembolaget på Nacka för att handla öl till midsommar som infaller nästkommande dag.

Du är stressad och en överbelånad civilingenjör i randig slips och vit skjorta bakom dig lutar sig framåt och in i din personliga sfär. Han viskar på stockholmska i ditt vänstra öra: 'Vi ska åka till vårt lantställe. Vi ska fira i stan. Vi ska fira i stan.

Vi ska åka ut till kusten.

' Du undrar om Systembolaget är öppet på midsommarafton och om det är Ikea, SKF eller Svenska institutet som är ansvarig för ringdansen. Du tänker på hur vikingarna firade midsommarafton och vad E-type och Röde Orm säger om det





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Midsommarafton Fester Reflektion E-Type Röde Orm Ringdansen

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