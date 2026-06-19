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Midsommarafton - en dag för fester och reflektion

Society News

Midsommarafton - en dag för fester och reflektion
MidsommaraftonFesterReflektion
📆2026-06-19 04:08:00
📰ExpressenLedare
27 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 35% · Publisher: 59%

Midsommarafton är en dag för fester och reflektion. Många människor firar med familj och vänner, medan andra valt att fira ensamma med internet. Men vad säger E-type och Röde Orm om midsommarafton? Och vem är ansvarig för ringdansen?

Det är torsdagen den 18 juni 2026 och du står i kön på Systembolaget på Nacka för att handla öl till midsommar som infaller nästkommande dag.

Du är stressad och en överbelånad civilingenjör i randig slips och vit skjorta bakom dig lutar sig framåt och in i din personliga sfär. Han viskar på stockholmska i ditt vänstra öra: 'Vi ska åka till vårt lantställe. Vi ska fira i stan. Vi ska fira i stan.

Vi ska åka ut till kusten.

' Du undrar om Systembolaget är öppet på midsommarafton och om det är Ikea, SKF eller Svenska institutet som är ansvarig för ringdansen. Du tänker på hur vikingarna firade midsommarafton och vad E-type och Röde Orm säger om det

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ExpressenLedare /  🏆 20. in SE

Midsommarafton Fester Reflektion E-Type Röde Orm Ringdansen

 

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