Midsommarhelgens nyheter: gripanden, oväder och olyckor

En sammanfattning av händelser under midsommarhelgen, inklusive gripande av man med vapen i Karlskrona, sexuellt ofredande i Solna, oväder som påverkar fotbollsmatcher, polisingripanden i Stockholm, sjönöd i Storfors, politisk turbulens i England, hundbett i Stockholm, tågkollision i Bedford, drunkningslarm i Göteborg, ostbråk på Gotland, Volvo-återkallelse och räddning i nationalpark.

En man i 75-årsåldern har gripits i Karlskrona efter att ha hotat en eller flera personer med skjutvapen under midsommaraftonskvällen. Mannen bar två skjutvapen med ammunition och misstänks för grovt olaga hot och brott mot vapenlagen.

Ingen person kom till skada, och händelsen utreds av polisen. Samtidigt har en äldre kvinna i 75-årsåldern anmälts för sexuellt ofredande i Hagalundsparken i Solna. En man i 20-årsåldern uppger att kvinnan tog på honom på ett ovälkommet sätt och urinerade framför honom. Kvinnan var berusad och misstänks för sexuellt ofredande.

Vädret har också varit i fokus under midsommarhelgen. SMHI varnade för omfattande oväder i stora delar av landet under lördagen, vilket oroade fotbollsfans som planerade att se Sveriges match mot Nederländerna på storskärm utomhus. Enligt UNT kan ovädret dock lätta under matchtiden, från klockan 19 till 21, vilket ger hopp om att matchen kan visas som planerat. Meteorologen Toni Fuentes påpekar att prognosen fortfarande är osäker.

I Stockholm larmades polisen om två berusade män som uppträdde störande i Södra Hammarbyhamnen. Männen i 50-55-årsåldern visade sina könsorgan, drack alkohol och kräktes. Den ene avvisades från platsen, medan den andre fördes till en annan stadsdel och misstänks för hets mot folkgrupp. I Storfors kommun rapporterar NWT om två personer och en hund som var i sjönöd efter att en flotte med elmotor slutade fungera.

Räddningstjänsten bogserade in flotten. I England kräver transportminister Heidi Alexander premiärminister Sir Keir Starmers avgång efter Andy Burnhams seger i ett fyllnadsval, enligt The Telegraph. Flera ministrar väntas uppmana Starmer att avgå. I Stockholm blev en kvinna i 70-årsåldern biten av en hund vid Gullmarsplan.

Hunden tillhörde en man i 80-årsåldern, som nu är misstänkt för vållande till kroppsskada. I England krockade två passagerartåg nära Bedford, och flera personer är allvarligt skadade. Ambulanshelikoptrar och över 30 utryckningsfordon är på plats. Tågtrafiken på sträckan är inställd.

I Göteborgs skärgård larmades räddningstjänsten om en misstänkt drunkning vid Brännö. En person hittades i vattnet och fördes till sjukhus. På Gotland bråkade personer om priset på en ost i Lärbro, men situationen löstes utan anmälan. Volvo återkallar 64 000 laddhybrider, varav 4 500 i Sverige, på grund av brandrisk.

Bilägare uppmanas att sluta ladda och endast köra på bensin tills fordonen kontrollerats. Felet gäller XC40 T4 och T5 Plug-in Hybrid från årsmodellerna 2020-2022. Slutligen räddades en man och en kvinna som satt fast på en klipphylla i Stenshuvuds nationalpark. De hade tagit sig utanför stigen och kunde inte ta sig därifrån. Räddningstjänsten bistod med att få ner dem





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