Midsommarstillstånd, väder, rättsliga händelser, och fler i Sverige och utanför gränsen

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Lyckligtvis drabbades ingen av de plocktade åskådarna eller skammen på scenen och polisen minimerade skadorna. Samtidigt drog väderavdelningen SMHI sin trapp av varningsfärger. Gula varningarna för åska och kraftiga regnmängder omfattar nu hela Norrlandsusten och stora delar av inlandet. En stark, varm luftmassa breder ut sig söderifrån och väderkanonen förklarar risk för skyfall och blixtnedslag, vars intensitet de kan utlösa.

Det var också en påminnelse om förväntade översvämningar och potentiella störningar i el- och telekommunikationsnätet i hela området, särskilt från 16 till 23 på lördagen. Det kulminerade i en annan rad av incidenter. Utanför Asecsområdet i Jönköping räddades en vakt tyst och antal vandaliserade köttslut registrerades som ömtåliga och fler resulteringar av ringa stöld, där den misstänkte påsikt förde med sig försök till straff.

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Midsommar SMHI Polisen Flygkris Trafik

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