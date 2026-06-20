Under ett traditionellt midsommarfirande i Järvsö stod en hel del på spel när stången föll mot folkmängden. Teknisk fel orsakade incidenten, men ingen skadades. Arrangörerna lovar noggrannare säkerhetskontroller för framtiden.

Det traditionsenliga midsommarfirandet på Stenegård i Järvsö , som lockar flera tusen besökare varje år, stod i risken att sluta i en verklig tragedi när midsommarstången fallit rakt mot åskådarna.

Händelsen inträffade under firandets höjdpunkt och skapade ett ögonblick av total chock bland deltagarna. En av de som var nära att träffas av den tunga stången var Alexandra Zetterberg Ehn, som beskrevituationen som ytterst farlig. Trots den skrämmande utvecklingen lyckades undvika allvarliga skador, och evenemanget kunde fortsätta enligt plan, om än utan dennes stång. I efterhand har man upptäckt att orsaken till olyckan var en sönderrostad järnspärr i stångfästet, vilket alltså inte kunde motstå当 stången hissades.

Denna tekniska brist har aldrig setts tidigare under de 50 år som firandet har arrangerats av Järvsö hembygdsförening. Ordförande Ingrid Johansson uttryckte sin förvåning och lättnad över att ingen skadades. Hon betonade att en sådan händelse är helt ny i deras långa historia. Platschef Ida-Maria Olofsson på Stenegård tog fullt ansvar för incidenten och meddelade att de kontrollerat fästet före evenemanget, men inte testat det under full last i skarpt läge.

Hon lovade att granska säkerhetsrutinerna noggrant och överväga att införa ett genrep före nästa års firande. Hon uttryckte också sina känslor om händelsen, att det var skrämmande och att hon är mycket glad att ingen kom till skada. SVT, som låg bakom denna rapportering, framhäver sin inriktning på saklighet och opartiskhet i all publicering.

De förklarar att vid akutta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, men de strävar efter att alltid berätta vad de vet - och inte vet - för att upprätthålla trovärdighet





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Midsommar Järvsö Stenegård Händelse Säkerhet

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