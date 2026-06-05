Migration och ekonomi blir viktigare för väljarna efter utvisningsdebatt och bränslepriser

En DN/Ipsos-undersökning visar att debatten om tonårsutvisningar och stigande bränslepriser har fått väljarna att prioritera migration och ekonomi högre. Även frågor som vård, brottslighet och skolan diskuteras.

Debatten om ungdomsutvisningar och stigande bränslepriser har förändrat väljarnas prioriteringar, visar en DN/Ipsos- undersökning . Migration och Sveriges ekonomi har klättrat på listan över viktiga samhällsfrågor. Under::: Tidöregeringens tid har ett antal politiska beslut tagits som påverkat dessa frågor.

När det gäller migration har regeringen lagt fram förslag som ska göra det lättare för unga med uppehållstillstånd att stanna i Sverige fram till 21 år istället för att utvisas vid 18. Detta har väckt både stöd och kritik. Trots en långsiktig trend där intresset för invandring har minskat i väljarkåren, verkar nu just utvisningarna ha aktiverat opinionen, särskilt bland sympatisörer till Miljöpartiet och Vänsterpartiet samt bland unga väljare.

Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos, pekar på att migration historiskt har varit ett styrkeområde för Sverigedemokraterna men att det nu också är ett bekymmer för andra delar av väljarkåren. På ekonomin sidan har kriget vid Persiska viken och höga bränslepriser fått regeringen att sänka tillväxtprognoser och genomföra stödåtgärder som drivmedelsskattereduktioner och billigare kollektivtrafik. Ekonomiska experter har kritiserat detta som överdrivet, men debatten har nått väljarna.

Frågan om Sveriges ekonomi har nu stigit till sjätte plats på listan över viktigaste frågor, vilket är en tydlig uppgång sedan hösten. Andra frågor som vård, brottslighet, skolan, klimat och energi har också förändrats i rangordning. Brottsligheten, som en gång toppade listan, har tappat mark och ligger nu på tredje plats, speciellt viktig för män, storstadsbor och Tidöväljare. Vård är viktigare för kvinnor och för väljare på landsbygden.

Skolan ligger kvar på tredje plats medan klimat och energi behåller femte platsen. Även om kriget och bränslepriserna har väckt ny debatt om energi och utsläpp har det inte nödvändigtvis gjort dessa frågor viktigare för väljarna enligt undersökningen. Undersökningen baseras på 1 434 intervjuer med röstberättigade personer mellan 12 och 25 maj. Metoden inkluderar slumpmässiga SMS-länkar, digitala enkäter och kvoturval från en webbpanel.

Eftersom kvoturval används kan traditionala felmarginaler inte beräknas och resultaten avrundas till heltal för att undvika marginella förändringar. Frågorna ställdes som Vilken samhällsfråga eller politisk fråga är viktigast för dig i dag? och svarande kunde ange upp till tre frågor som考虑了 sedan grupperades av Ipsos





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