Migrationsministern kämpar för att låta utvisningsdömda ungdomar stanna

Johan Forssell vill införa en lösning för tonåringar med utvisningsbeslut så att skötsamma unga får en chans till en framtid i Sverige.

Migration sminister Johan Forssell har nyligen genomfört en serie besök på olika arbetsplatser för att lyfta fram framgångsrika exempel på hur integration kan se ut i praktiken.

Ett av dessa besök tog honom till Lidingö, där han besökte den holländska entreprenören Olaf Joachems. Joachems driver en firma som specialiserar sig på renovering av exklusiva lyxbilar och veteranbilar, en verksamhet som kräver stor precision och hantverksskicklighet. Under besöket, där även riksdagsledamoten Ida Drougge från Moderaterna var närvarande, diskuterades inte bara integrationens positiva sidor utan även de utmaningar som finns på arbetsmarknaden, särskilt svårigheten att hitta unga människor som är villiga att arbeta med händerna.

Detta besök fungerade som en fond för ett betydligt mer komplext och känsligt ämne: hanteringen av tonåringar som dömts till utvisning från Sverige. I centrum för debatten står den så kallade ventilen, en mekanism som regeringen lovat att införa för att förhindra att unga människor utvisas under omständigheter som anses orimliga. Johan Forssell har nu meddelat att förhandlingarna kring denna lösning befinner sig i sitt slutskede och att regeringen snart kommer att kunna presentera ett permanent förslag.

Det är dock en fråga som varit omgärdad av kontroverser. Tidigare har regeringen kritiserats hårt för att inte ha agerat tillräckligt snabbt, trots varningar från flera remissinstanser om att lagändringar skulle kunna slå hårt mot unga vuxna och skapa mänskliga tragedier. Forssell betonar att han strävar efter en balans i migrationspolitiken för att undvika att historien upprepar sig, med referens till den flyktingkris som Sverige upplevde år 2015.

Målet är en ansvarsfull hantering av lagstiftningen där rättssäkerhet och humanism kan samverka. Den mest brännande punkten i de pågående diskussionerna rör de ungdomar som redan har fått ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut men som fortfarande befinner sig i landet. Tidigare lovade regeringen att pausa utvisningarna i väntan på ventilen, men det visade sig att pausen endast gällde dem som ännu inte fått ett beslut från Migrationsverket.

Detta skapade en situation där många unga kände sig svikna när utvisningarna fortsatte för dem som redan fått sitt besked. Johan Forssell uttrycker nu en stark önskan om att även denna grupp ska kunna omfattas av den nya lösningen. Han menar att individer som anstränger sig, studerar, arbetar och som inte har begått några brott förtjänar en ärlig chans att bygga en stabil framtid i Sverige.

Han erkänner dock att det är juridiskt komplicerat att ändra beslut som redan har vunnit laga kraft, men betonar att det är en principfråga att inte låta skötsamma ungdomar falla mellan stolarna. Trots att ministern hävdar att han arbetat med frågan långt innan den blev ett medieuppmärksammat ämne, finns det röster som ifrågasätter tidpunkten för dessa uttalanden. Enligt uppgifter har frågan om de redan utvisningsdömda skapat spänningar och till och med en knut i förhandlingarna mellan partierna i Tidö-samarbetet.

Forssell vägrar dock att gå in på detaljer kring de interna diskussionerna och insisterar på att hans drivkraft är att hitta en rättvis lösning snarare än att delta i ett politiskt spel. För personer som Ayla, en 21-årig kvinna som står inför en utvisning till Iran, kan utgången av dessa förhandlingar betyda skillnaden mellan ett liv i trygghet eller en osäker framtid i ett land hon knappt känner till.

Situationen belyser den svåra balansgången mellan ett strikt migrationspolitiskt ramverk och behovet av individuella hänsynstaganden för unga människor som integrerats i det svenska samhället





Migration Johan Forssell Utvisningar Integration Sverige

