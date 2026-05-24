MFF-tränaren Miguel Ramírez medger att skador och avstängningar har en negativ inverkan på Malmö FF. Han nämner nyckelspelarnas skadefrånvaro och Rosengrens avstängning senast som orsaker till krisen. Ramírez tycker även att skadorna bidragit till för många ändringar i startelvan i ett tufft spelschema.

Miguel Ramírez medger att skador och avstängningar slår hårt mot Malmö FF. När Malmö förlorade med 1-4 mot Hammarby förra helgen saknades spelare som Pontus Jansson , Anders Christiansen , Robin Olsen , Taha Ali , Johan Dahlin , Jens Stryger och Otto Rosengren .

De tre sistnämnda är tillbaka inför söndagens hemmamöte mot Västerås SK. Olsen har gjort två fulla träningar men är tveksam till en plats i truppen. Ali har dock återhämtat sig så pass från sin muskelskada att hans VM-medverkan inte är i fara. MFF-tränaren Miguel Ramírez har tre raka förluster och 13 insläppta mål på de fem senaste matcherna.

Fotbollskanalen frågade Miguel Ramírez om han överväger en systematisk ändring inför VSK-mötet. Den spanske tränaren lyfter nyckelspelarnas skadefrånvaro och Rosengrens avstängning senast som orsaker till krisen. Ramírez tycker även att skadorna bidragit till för många ändringar i startelvan i ett tufft spelschema. Enligt honom har den interna konkurrensen i laget sjunkit med så många borta från spel.

Ramírez har också bytt spelare för vikande prestationer. Enligt honom är det inte enkelt i detta läge, och det krävs mycket - mentalt, personlighetsmässigt - för att kliva fram och leda. Det är inte lätt





