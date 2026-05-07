Mika Zibanejad stannar hemma i Nacka – unga talanger får chansen i Tre Kronor

Efter en tuff säsong väljer Mika Zibanejad att inte delta i VM, medan unga talanger som Anton Frondell och Ivar Stenberg får chansen att representera Sverige. Mattias Ekholm återvänder till landslaget efter besvikelse över tidigare uttagningar.

Efter en tuff säsong med blandade resultat för det svenska landslaget har Mika Zibanejad valt att stanna hemma i Nacka och inte delta i det kommande VM.

I en podcast berättar han om sina samtal med förbundskaptenen Sam Hallam och general manager Josef Boumedienne, där de kom fram till att det inte var lämpligt för honom att spela i turneringen. Zibanejad uttrycker besvikelse över de senaste resultaten, inklusive OS och hemma-VM, men ser samtidigt fram emot att följa de unga talangen som nu får chansen att representera Tre Kronor.

Bland de unga spelarna som är med i truppen finns Anton Frondell, Ivar Stenberg, Viggo Björck, Love Härenstam och Sascha Boumedienne. Zibanejad är positiv till deras engagemang och spelglädje, vilket han tror kommer att ge nytt hopp och energi till laget. Det finns inget att förlora, och de unga spelarna verkar hungriga på att visa vad de går för.

Enligt uppgifter till Sportbladet har även Rickard Rakell i Pittsburgh Penguins tackat nej till VM på grund av skador eller andra anledningar. Oscar Lindberg i Skellefteå har också tvingats tacka nej efter en axelskada som han drabbades av i den sista SM-finalmatchen. Bland de svenska NHL-spelarna som tackat ja till VM finns Arvid Söderblom, Oliver Ekman-Larsson, Mattias Ekholm, Albert Johansson, Lucas Raymond, Emil Heineman, Simon Holmström och Oskar Sundqvist.

Dessutom har Linus Karlsson, Liam Öhgren, Anton Frondell och Jack Berglund chansen att spela till sig en plats i veckan. En av de spelare som återvänder till Tre Kronor är 25-årige backen Mattias Ekholm från Edmonton Oilers. Han var besviken efter bristande speltid i Four Nations och att inte bli uttagen till OS, men nu är han redo att ge allt för landslaget igen





